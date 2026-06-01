Tras el crimen de Agostina Vega, “Ni Una Menos” convoca a marchar en Tucumán: “Nuestras vidas no les importan”

En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega y el sostenido aumento de los femicidios en el país, "Ni Una Menos Tucumán" convocó a una marcha para este miércoles, a las 17, en plaza Independencia. Adriana Guerrero, una de las referentes de la convocatoria, advirtió que la movilización busca “visibilizar la enorme cantidad de femicidios ocurridos en estos últimos años”, y remarcó que en la provincia se registraron más de 100 casos en la última década. A nivel nacional, agregó, la cifra supera los 3.000 desde el surgimiento del movimiento.