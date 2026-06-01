Tras el crimen de Agostina Vega, “Ni Una Menos” convoca a marchar en Tucumán: “Nuestras vidas no les importan”
Resumen para apurados
- Ni Una Menos Tucumán marchará este miércoles a las 17 en Plaza Independencia tras el femicidio de Agostina Vega, exigiendo justicia ante el aumento de casos en la provincia.
- La protesta surge tras el crimen de Vega, cometido por un hombre con antecedentes de violencia. Denuncian graves fallas judiciales, policiales y más de 100 femicidios en la década.
- La marcha advierte un retroceso en derechos de género y discursos de odio. Busca reorganizar el movimiento para exigir políticas públicas efectivas y evitar la impunidad.
En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega y el sostenido aumento de los femicidios en el país, "Ni Una Menos Tucumán" convocó a una marcha para este miércoles, a las 17, en plaza Independencia. Adriana Guerrero, una de las referentes de la convocatoria, advirtió que la movilización busca “visibilizar la enorme cantidad de femicidios ocurridos en estos últimos años”, y remarcó que en la provincia se registraron más de 100 casos en la última década. A nivel nacional, agregó, la cifra supera los 3.000 desde el surgimiento del movimiento.
“En los números sigue siendo una situación muy brutal”, sostuvo Guerrero en LA GACETA, quien también cuestionó el tratamiento de estos casos y la respuesta institucional. En ese sentido, vinculó el crimen de Agostina con fallas en la actuación judicial y policial. “No se tomaron denuncias, no se aplicaron protocolos y no se actuó a tiempo”, afirmó.
La referente también puso el foco en lo que definió como un “clima de época adverso” para las mujeres y diversidades. “Se están habilitando discursos de odio y medidas que implican un retroceso en derechos conquistados. Se busca instalar la idea de que las denuncias son falsas, cuando no hay evidencia de que eso sea significativo en los casos de violencia de género”.
En relación al caso de Agostina Vega, Guerrero cuestionó la tendencia a responsabilizar a la víctima o a su entorno. “Se pone la mirada sobre la niña o sobre la madre, en lugar de preguntarse por qué un hombre adulto convoca a una menor y actúa con total impunidad”, expresó. Y agregó: “Siempre el foco está en lo que hacemos o dejamos de hacer las mujeres”.
Asimismo, recordó que el principal acusado tenía antecedentes por violencia de género, lo que -según remarcó- vuelve a poner en discusión la falta de seguimiento y control por parte del Estado.
De cara a la movilización, Guerrero señaló que la jornada también será un espacio de memoria y reclamo. “Vamos a recordar a todas las mujeres y niñas víctimas de femicidio y a levantar nuestra voz para que esta realidad cambie”, indicó.
La marcha se realizará en coincidencia con un nuevo aniversario del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que desde 2015 visibiliza la violencia de género en Argentina y reclama políticas públicas efectivas para prevenirla.
“Hace más de una década que venimos luchando y poniendo el cuerpo. Hemos logrado avances, pero hoy vemos un retroceso muy fuerte. El desafío es organizarnos para transformar esta realidad”, concluyó.