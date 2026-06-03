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Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes

Una de las características más llamativas de la lista de junio de 2026 es el predominio casi absoluto de empresarios vinculados al sector tecnológico.

La riqueza de las 10 personas más ricas del mundo alcanzó una cifra difícil de imaginar
La riqueza de las 10 personas más ricas del mundo alcanzó una cifra difícil de imaginar Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, la revista Forbes reportó que las diez personas más ricas del mundo, lideradas por Elon Musk, elevaron su patrimonio neto conjunto a 2,9 billones de dólares.
  • Este incremento mensual de USD 220.000 millones fue impulsado por el auge tecnológico y de IA, sector al que pertenecen nueve de los diez integrantes del ranking global.
  • La acumulación de esta riqueza, que ya supera el PBI de países como Italia o Brasil, consolida el dominio absoluto del sector tecnológico sobre la economía global del futuro.
Resumen generado con IA

La última actualización del ranking de fortunas globales elaborada por Forbes muestra que las 10 personas más ricas del mundo incrementaron significativamente su patrimonio durante el último mes. De acuerdo con los datos correspondientes a junio de 2026, este grupo de fortunas reúnen en conjunto cerca de 2,9 billones de dólares.

La cifra representa un incremento aproximado de USD 220.000 millones respecto de la medición anterior, reflejando el impacto que tuvieron las subas bursátiles y la valorización de las compañías vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial.

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

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Según estimaciones basadas en datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la riqueza acumulada por este grupo de multimillonarios supera el Producto Interno Bruto anual de naciones como Italia, Canadá o Brasil. Incluso, si se considerara a estas diez fortunas como una economía independiente, su tamaño sería comparable al de una de las mayores economías del mundo.

Una de las características más llamativas de la lista de junio de 2026 es el predominio casi absoluto de empresarios vinculados al sector tecnológico. Nueve de las diez mayores fortunas del planeta tienen relación directa con empresas de software, inteligencia artificial, internet, semiconductores o infraestructura digital. El único representante ajeno a ese universo es Bernard Arnault, referente de la industria del lujo.

Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes

Según la actualización de junio de 2026 del ranking de Forbes, estas son las diez personas más ricas del mundo.

1. Elon Musk – USD 839.000 millones

El fundador de Tesla, SpaceX, xAI y otras compañías tecnológicas mantiene una amplia ventaja sobre el resto de los multimillonarios. Su fortuna continúa impulsada principalmente por el valor de SpaceX y sus participaciones en Tesla.

2. Larry Page – USD 326.000 millones

El cofundador de Google ocupa el segundo lugar gracias al fuerte crecimiento de Alphabet, impulsado en gran medida por el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y servicios digitales.

3. Sergey Brin – USD 304.000 millones

El otro creador de Google continúa entre las mayores fortunas del planeta. El avance de la inteligencia artificial dentro de Alphabet contribuyó a incrementar significativamente su patrimonio durante los últimos meses.

4. Jeff Bezos – USD 241.000 millones

El fundador de Amazon conserva un lugar privilegiado en el ranking global. Además de su participación en el gigante del comercio electrónico, cuenta con inversiones en medios de comunicación y en la empresa aeroespacial Blue Origin.

5. Larry Ellison – USD 237.000 millones

El cofundador de Oracle fue uno de los grandes ganadores del último mes gracias al repunte de las acciones de la compañía. El mercado valora especialmente el papel de Oracle en la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial.

6. Michael Dell – USD 174.000 millones

El fundador y director ejecutivo de Dell Technologies continúa beneficiándose de la creciente demanda global de infraestructura informática, centros de datos y soluciones vinculadas a la IA.

7. Mark Zuckerberg – USD 172.000 millones

El creador de Facebook y CEO de Meta Platforms sigue entre los empresarios más ricos del mundo. Sus inversiones en inteligencia artificial, redes sociales y realidad virtual sostienen buena parte de su patrimonio.

8. Jensen Huang – USD 160.000 millones

El director ejecutivo de Nvidia se consolidó como una de las figuras más beneficiadas por la revolución de la inteligencia artificial. La demanda de chips para entrenamiento de modelos de IA impulsó el valor de la compañía y su fortuna personal.

9. Bernard Arnault y familia – USD 144.000 millones

El presidente del grupo de lujo LVMH es el empresario no tecnológico mejor ubicado en el ranking. Su riqueza proviene de marcas de lujo internacionales como Louis Vuitton, Dior y Moët Hennessy.

10. Steve Ballmer – USD 137.000 millones

El exdirector ejecutivo de Microsoft cierra el top 10 global. Su fortuna continúa ligada principalmente a la participación accionaria que conserva en la compañía fundada por Bill Gates.

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