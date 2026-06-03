Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes

Una de las características más llamativas de la lista de junio de 2026 es el predominio casi absoluto de empresarios vinculados al sector tecnológico. Nueve de las diez mayores fortunas del planeta tienen relación directa con empresas de software, inteligencia artificial, internet, semiconductores o infraestructura digital. El único representante ajeno a ese universo es Bernard Arnault, referente de la industria del lujo.