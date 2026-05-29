La película tucumana “Alberdi en el espejo” llega al Santiago del Estero Film Fest 2026

Resumen para apurados
- El film tucumano "Alberdi en el espejo", de Fabián Soberón, se proyectará del 15 al 20 de junio de 2026 en el Santiago del Estero Film Fest por integrar su selección oficial.
- Rodada en 2025 con más de 50 profesionales, la obra entrelaza una historia contemporánea y la vida de Juan Bautista Alberdi, iniciando así su gira por festivales en el país.
- La participación en este prestigioso festival consolida el crecimiento de la industria cinematográfica de Tucumán y del Noroeste Argentino en el circuito internacional.
La película tucumana “Alberdi en el espejo”, dirigida y escrita por Fabián Soberón, formará parte de la programación oficial del Santiago del Estero Film Fest 2026, uno de los eventos cinematográficos más destacados del país.
El largometraje será exhibido entre el 15 y el 20 de junio dentro de la sección Panorama Largometrajes del festival, que este año reunirá más de 150 películas provenientes de alrededor de 30 países.
La participación de “Alberdi en el espejo” representa además una fuerte presencia del cine tucumano dentro de un encuentro internacional que apuesta por el cine independiente, las nuevas miradas autorales y las producciones regionales.
De qué trata “Alberdi en el espejo”
Según explicó su director y guionista Fabián Soberón, “Alberdi en el espejo” es una película ficcional construida a partir de dos historias que se entrecruzan constantemente.
Por un lado, la trama sigue a Mario, un músico que atraviesa extrañas transformaciones físicas y emocionales mientras trabaja en una pieza musical encargada por Juana, su novia, para una clase sobre Juan Bautista Alberdi preparada por Facundo, un profesor de historia.
En paralelo, la película reconstruye distintos momentos de la trayectoria intelectual y política de Alberdi, incluyendo escenas junto a figuras históricas como Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Sánchez de Thompson y Juan Manuel de Rosas.
“El film propone un juego de reflejos mutuos entre ambas historias, una especie de espejo entre el siglo XIX y el presente contemporáneo”, explicó Soberón.
Una producción tucumana con más de 50 personas involucradas
“Alberdi en el espejo” fue rodada durante 2025 y contó con la participación de más de 50 personas en distintas áreas de producción, actuación y realización audiovisual.
El director destacó el carácter colectivo del proyecto y señaló que la película iniciará durante 2026 un recorrido por distintos festivales nacionales e internacionales.
La presencia de la obra en el Santiago del Estero Film Fest también reafirma el crecimiento del cine realizado en Tucumán y la consolidación de nuevas voces audiovisuales del NOA.
Cómo será el Santiago del Estero Film Fest 2026
La novena edición del Santiago del Estero Film Fest se desarrollará del 15 al 20 de junio en el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, con actividades libres y gratuitas durante doce horas diarias.
El festival reunirá películas independientes, estrenos internacionales, óperas primas y obras de directores consagrados, con una fuerte presencia de cine argentino.
Entre los realizadores destacados de esta edición aparecen Mariano Llinás, Santiago Loza, Cecilia Kang, Alejo Moguillansky y Lucrecia Martel.
Además, el evento contará con talleres de formación, muestras especiales y actividades interactivas vinculadas al cine y las artes audiovisuales.
“Alberdi en el espejo”, entre el cine histórico y el relato contemporáneo
La propuesta de Fabián Soberón se diferencia por combinar elementos históricos, ficción contemporánea y reflexiones sobre la identidad argentina.
La figura de Juan Bautista Alberdi funciona como eje narrativo y simbólico de una historia que busca dialogar entre pasado y presente a través de personajes atravesados por la transformación y la búsqueda personal.
Con su llegada al Santiago del Estero Film Fest, “Alberdi en el espejo” suma una nueva vitrina para el cine tucumano y para una generación de realizadores del norte argentino que continúa ganando espacio en el circuito nacional e internacional.