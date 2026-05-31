Seguridad

Un policía fue aprehendido por el homicidio de un joven en Villa Angelina

La víctima, de 27 años, recibió un disparo en el rostro y murió en el acto. El hecho ocurrió este domingo en la zona sur de la capital tucumana.

Un hombre recibió un disparo en el rostro. MPF
Un hombre recibió un disparo en el rostro. MPF
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un policía de 24 años fue detenido el domingo tras asesinar de un disparo en el rostro a Rodrigo Díaz, de 27 años, en Villa Angelina, San Miguel de Tucumán.
  • El crimen ocurrió tras una discusión en la calle entre la víctima y el policía, quien llegó en moto con dos mujeres. La Unidad Fiscal de Homicidios investiga y recolecta pruebas.
  • Este suceso pone bajo la mira el accionar de las fuerzas de seguridad locales. La Justicia avanzará con las declaraciones y peritajes para determinar la condena del imputado.
Resumen generado con IA

Un hombre, de 27 años, fue asesinado de un disparo en el rostro este domingo por la mañana en Villa Angelina, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Por el hecho fue aprehendido un empleado policial, de 24 años, quien quedó señalado como el presunto autor del crimen.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, tomó intervención tras el hallazgo del cuerpo de Rodrigo Nicolás Díaz en la intersección de calle Ayacucho y pasaje Bazán de Laguna. El hecho fue reportado alrededor de las 10.30 y la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el rostro.

Según las primeras versiones incorporadas a la investigación, Díaz se encontraba en la esquina, cuando llegó al lugar el uniformado a bordo de una motocicleta y acompañado por dos mujeres con quienes había asistido previamente a una fiesta. Por causas que aún se investigan, entre ambos se habría producido una discusión que derivó en el disparo fatal.

Tras el hecho, el presunto agresor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las medidas ordenadas por la fiscalía.

Por disposición de Gallo, en la escena trabajó personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó tareas de relevamiento y recolección de evidencias. Las actuaciones fueron coordinadas por funcionarios de la Unidad Fiscal.

Peritos, en el lugar del hecho. MPF Peritos, en el lugar del hecho. MPF

Además, se recibieron declaraciones de las dos mujeres que acompañaban al acusado. Efectivos de la División Homicidios de la Policía llevan adelante la búsqueda de testigos y otras medidas para esclarecer las circunstancias del crimen, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

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