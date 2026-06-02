Crimen en Villa Angelina: dictaron prisión preventiva para el policía que mató a un joven

En ese momento, Díaz se acercó a conversar con ellas y tomó el arma, aparentemente para explicarles cómo debía guardarse. Al regresar, Kaber vio la escena, le quitó el arma de las manos, le colocó el cargador, la remontó y efectuó un disparo letal en el rostro de Díaz. La autopsia confirmó que la víctima falleció en el acto por un shock tras una lesión raqui-medular.