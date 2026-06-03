Guerra en Medio Oriente: Hezbollah e Israel siguen atacándose

BEIRUT, Líbano.- Israel y Hezbollah volvieron a intercambiar fuego, mientras delegados libaneses e israelíes se reunían en Washington para negociar un posible acuerdo de paz, en medio de acusaciones de Estados Unidos contra el grupo proiraní. Hezbollah es el “único obstáculo” para la paz entre Israel y Líbano, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al iniciarse la cuarta sesión de negociaciones entre ambos países desde el comienzo de la guerra hace tres meses.
Representantes de Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas, fueron recibidos en el Departamento de Estado. Rubio no asistió, y ninguno de los participantes hizo declaraciones.
La víspera, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se había comprometido a no enviar tropas a Beirut y que Hezbollah iba a “cesar totalmente el fuego”.
Pero luego Netanyahu volvió a afirmar que Israel “golpeará objetivos terroristas en Beirut” si Hezbollah proseguía sus ataques. Ayer, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, volvió a la carga al afirmar que Estados Unidos había “validado” ese principio.
El Ejército israelí atacó durante la jornada una veintena de localidades, mientras Hezbollah reivindicó varios ataques contra los militares israelíes que ocupan una parte del sur.
Netanyahu declaró también que su ejército “continuaría operando como estaba previsto en el sur de Líbano”, donde avanza como nunca en casi 30 años, y señaló que pretende “aplastar” allí a Hezbollah para proteger el norte de su país de sus ataques.
“Sin Irán, no existiría Hezbollah”, remarcó Rubio en una audiencia en el Senado estadounidense, y también subrayó que Estados Unidos, que desempeña el papel de mediador, insiste en separar las negociaciones israelíes-libanesas de las que se mantienen con Irán, algo que Teherán rechaza.
Conversaciones
Las conversaciones con la república islámica para poner fin a la guerra en Medio Oriente, desencadenada el 28 de febrero por bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán, continúan “sin interrupción”, afirmó Trump, pese a informes de que Teherán había suspendido el diálogo debido a la ofensiva israelí en Líbano.
Hezbollah no aceptará un “alto el fuego parcial” con Israel, afirmó uno de los altos responsables del grupo. “El enemigo sionista debe saber que cualquier agresión contra los suburbios (de Beirut) podría provocar una respuesta más profunda y más contundente”, apuntó.