Guerra en Medio Oriente: Hezbollah e Israel siguen atacándose

BEIRUT, Líbano.- Israel y Hezbollah volvieron a intercambiar fuego, mientras delegados libaneses e israelíes se reunían en Washington para negociar un posible acuerdo de paz, en medio de acusaciones de Estados Unidos contra el grupo proiraní. Hezbollah es el “único obstáculo” para la paz entre Israel y Líbano, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al iniciarse la cuarta sesión de negociaciones entre ambos países desde el comienzo de la guerra hace tres meses.