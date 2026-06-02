DeportesSan Martín de Tucumán

¿Qué postura predomina hoy en San Martín de Tucumán sobre la continuidad de Andrés Yllana?

La CD del “Santo” mantiene el respaldo al DT, pero las próximas horas pueden resultar determinantes.

EN LA CUERDA FLOJA. Un sector de la CD de San Martín desea mantener a Andrés Yllana como técnico, aunque reconocen que la continuidad del ciclo depende del resultado contra Quilmes.
EN LA CUERDA FLOJA. Un sector de la CD de San Martín desea mantener a Andrés Yllana como técnico, aunque reconocen que la continuidad del ciclo depende del resultado contra Quilmes.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La comisión directiva de San Martín de Tucumán analiza hoy la continuidad del DT Andrés Yllana tras sufrir tres derrotas consecutivas en el torneo de la Primera Nacional.
  • La derrota ante Midland profundizó la crisis. Aunque la dirigencia mantiene un respaldo provisorio, existen marcadas divisiones internas sobre el rendimiento del equipo.
  • El próximo partido ante Quilmes será el termómetro decisivo para el ciclo de Yllana. El resultado y la imagen del equipo determinarán si el DT continúa en su cargo.
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