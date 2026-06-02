¿Qué postura predomina hoy en San Martín de Tucumán sobre la continuidad de Andrés Yllana?

Resumen para apurados
- La comisión directiva de San Martín de Tucumán analiza hoy la continuidad del DT Andrés Yllana tras sufrir tres derrotas consecutivas en el torneo de la Primera Nacional.
- La derrota ante Midland profundizó la crisis. Aunque la dirigencia mantiene un respaldo provisorio, existen marcadas divisiones internas sobre el rendimiento del equipo.
- El próximo partido ante Quilmes será el termómetro decisivo para el ciclo de Yllana. El resultado y la imagen del equipo determinarán si el DT continúa en su cargo.
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