Fútbol, música y actividades recreativas: la apuesta de Atlético y San Martín para disfrutar del Mundial

Por su parte, Atlético también formalizó un convenio de cooperación institucional con el organismo provincial. El acuerdo fue firmado por el vicepresidente segundo, Gonzalo Carrillo, y el secretario Mario Ávila, en representación del club, junto a la presidenta del Ente Cultural, Sandra Maldonado. La propuesta apunta a fortalecer los vínculos entre el deporte y la cultura a través de distintas acciones conjuntas.