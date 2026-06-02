Fútbol, música y actividades recreativas: la apuesta de Atlético y San Martín para disfrutar del Mundial

Resumen para apurados
- En junio, los clubes tucumanos Atlético y San Martín firmaron acuerdos con el Ente Cultural provincial para organizar actividades recreativas gratuitas por el Mundial 2026.
- El acuerdo, firmado por directivos de ambos clubes y autoridades locales, sumará ferias de emprendedores, shows musicales y cine abierto gratuito cerca de los estadios.
- Esta alianza busca fortalecer el vínculo entre deporte y cultura en Tucumán, posicionando a los estadios como los principales puntos de encuentro familiar durante el torneo.
La llegada del Mundial 2026 también comenzará a sentirse en Tucumán. Atlético y San Martín avanzaron en las últimas horas con la firma de convenios junto al Ente Cultural de la Provincia para organizar actividades destinadas a que los hinchas puedan disfrutar del clima mundialista en los alrededores de sus respectivos estadios.
En el caso de San Martín, el acuerdo fue rubricado por el vicepresidente primero, Rafael Ponce de León, junto a autoridades del Ente Cultural y representantes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La iniciativa denominada "Previa Mundialista" se desarrollará en La Ciudadela y contempla una serie de propuestas recreativas y culturales pensadas para toda la familia.
ð´âªï¸ #Institucional— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) June 2, 2026
Previa mundialista en La Ciudadela ð¦ð¹
En el dÃa de hoy, nuestro vicepresidente primero, Rafael Ponce de LeÃ³n, junto a diferentes autoridades del Ente Cultural de la provincia y la Municipalidad de San Miguel de TucumÃ¡n, firmaron un acuerdo de cooperaciÃ³nâ¦ pic.twitter.com/AvoPTzhtAU
Según informó la institución de La Ciudadela, el evento contará con feria de emprendedores, kermés, espectáculos musicales, cine abierto y diferentes actividades vinculadas a la Copa del Mundo, con el objetivo de convertir al estadio en un punto de encuentro para los hinchas durante el torneo.
Por su parte, Atlético también formalizó un convenio de cooperación institucional con el organismo provincial. El acuerdo fue firmado por el vicepresidente segundo, Gonzalo Carrillo, y el secretario Mario Ávila, en representación del club, junto a la presidenta del Ente Cultural, Sandra Maldonado. La propuesta apunta a fortalecer los vínculos entre el deporte y la cultura a través de distintas acciones conjuntas.
Institucional ð©µð¤— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) June 1, 2026
AtlÃ©tico TucumÃ¡n y el Ente Cultural de TucumÃ¡n concretaron la firma de un convenio de cooperaciÃ³n institucional en la sede del organismo provincial.
El acuerdo fue rubricado por el vicepresidente 2Â° y el secretario de nuestro club, Gonzalo Carrillo y Marioâ¦ pic.twitter.com/inG3B7qwKw
Una propuesta abierta para los tucumanos
La primera actividad organizada por el "Decano" tendrá lugar el próximo viernes desde las 18.30 sobre calle 25 de Mayo, frente al estadio Monumental José Fierro. Allí se proyectará "Muchachos, la película de la gente" y también habrá espacios gastronómicos, además de una feria de emprendedores y artesanos.
Si bien cada institución presentó propuestas diferentes, ambas iniciativas tienen un mismo objetivo: generar espacios de encuentro para que los tucumanos puedan compartir la pasión por el fútbol y comenzar a vivir el Mundial en un ambiente festivo. Según informaron los organizadores, las actividades serán con entrada libre y gratuita.