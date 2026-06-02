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Daniel Dessein fue reelecto en la Junta asesora de WAN-IFRA
Daniel Dessein, presidente de LA GACETA S.A.
Daniel Dessein, presidente de LA GACETA S.A.
Hace 4 Hs

El presidente de LA GACETA S.A., Daniel Dessein, fue elegido por treceavo año consecutivo miembro del board asesor de WAN-IFRA (Asociación Mundial de Editores de Noticias) durante el congreso anual de la organización, celebrado esta semana en Marsella. 

Dessein, también miembro del board de asociaciones de WAN-IFRA en representación de Adepa, es -desde hace más de una década- el único argentino y uno de los tres latinoamericanos que integran el cuerpo, junto a Marcelo Rech (Brasil) y Werner Zitzmann (Colombia).

Desde 2007, LA GACETA participa activamente en actividades de la institución. Wan-Ifra es una usina de innovación para la industria de los medios y uno de los mayores promotores de la libertad de expresión en todo el planeta.

Ladina Heimgartner, CEO de Ringier -uno de los grupos de medios más grandes de Suiza-, fue elegida -por un segundo período- como presidenta de WAN-IFRA. Entre los nuevos miembros del board, hay directivos de Le Figaro (Francia), Irish Times (Irlanda), Jagran (India) y Media 24 (Sudáfrica).

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