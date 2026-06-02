LG PlayPanorama Tucumano

Hoy, en "Panorama Tucumano": pluriempleo, el fenómeno de los trabajadores que no paran nunca

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hoy, en Panorama Tucumano: pluriempleo, el fenómeno de los trabajadores que no paran nunca
Hace 2 Hs

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, presentaremos un informe especial sobre un fenómeno cada vez más visible en Tucumán y en todo el país: el pluriempleo

Cada vez son más las personas que combinan dos, tres o más trabajos para sostener su economía o adaptarse a un escenario laboral en constante transformación. ¿Se trata de una consecuencia directa de la crisis o de una nueva forma de concebir el trabajo? 

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Antes del cierre, la palabra del editor de Economía, Marcelo Aguaysol, sobre la política local.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Va a correr sangre: Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán
1

"Va a correr sangre": Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
2

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?
3

¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
4

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo para ver a Colapinto en el GP de Mónaco
5

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo para ver a Colapinto en el GP de Mónaco

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Va a correr sangre: Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán

"Va a correr sangre": Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán

¿Se suspende el frío? El inesperado cambio que el fenómeno de El Niño traerá a Tucumán

¿Se suspende el frío? El inesperado cambio que el fenómeno de El Niño traerá a Tucumán

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo para ver a Colapinto en el GP de Mónaco

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo para ver a Colapinto en el GP de Mónaco

El invierno climático comenzó el 1 de junio: por qué no se rige por el solsticio del 21

El invierno climático comenzó el 1 de junio: por qué no se rige por el solsticio del 21

¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?

¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio

El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio

Comentarios