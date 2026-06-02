Hoy, en "Panorama Tucumano": pluriempleo, el fenómeno de los trabajadores que no paran nunca

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, presentaremos un informe especial sobre un fenómeno cada vez más visible en Tucumán y en todo el país: el pluriempleo.
Cada vez son más las personas que combinan dos, tres o más trabajos para sostener su economía o adaptarse a un escenario laboral en constante transformación. ¿Se trata de una consecuencia directa de la crisis o de una nueva forma de concebir el trabajo?
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Antes del cierre, la palabra del editor de Economía, Marcelo Aguaysol, sobre la política local.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).