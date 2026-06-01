Boca busca entrenador y un ex DT de la Selección ganó fuerza en las últimas horas

La salida de Claudio "Sifón" Úbeda de Boca abrió una nueva búsqueda de entrenador y uno de los nombres que volvió a instalarse con fuerza es el de Jorge Sampaoli. El ex técnico de la Selección fue ofrecido formalmente a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y aparece como una de las alternativas para iniciar una nueva etapa en el club.