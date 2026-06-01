Boca busca entrenador y un ex DT de la Selección ganó fuerza en las últimas horas

Resumen para apurados
- Tras la salida de Claudio Úbeda, Jorge Sampaoli fue ofrecido formalmente a la dirigencia de Boca Juniors liderada por Juan Román Riquelme para asumir como nuevo director técnico.
- El DT santafesino ya estuvo cerca de dirigir al club durante la gestión de Angelici y aclaró que su simpatía por River Plate no es un impedimento para asumir el cargo en el Xeneize.
- La dirigencia busca cerrar al nuevo DT antes de la pretemporada del 18 de junio, posicionando a Sampaoli como un candidato firme frente a otras opciones descartadas.
La salida de Claudio "Sifón" Úbeda de Boca abrió una nueva búsqueda de entrenador y uno de los nombres que volvió a instalarse con fuerza es el de Jorge Sampaoli. El ex técnico de la Selección fue ofrecido formalmente a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y aparece como una de las alternativas para iniciar una nueva etapa en el club.
La posibilidad reactivó declaraciones del propio entrenador, quien tiempo atrás reveló que estuvo muy cerca de asumir en Boca durante la gestión de Daniel Angelici. Según contó, las negociaciones llegaron a un punto muy avanzado e incluso el club intentó seducirlo de una manera muy particular.
“Estuve dos veces a un paso de ir con Daniel Angelici”, confesó Sampaoli en una entrevista radial. Luego relató una escena que llamó la atención en el mundo del fútbol: “Boca quería que yo esté. Me mostraron la Bombonera de noche con las luces prendidas para seducirme. Estuve a un paso de ir, pero la decisión fue mía de no venir”, dijo.
El entrenador también recordó que se sintió valorado durante aquellas conversaciones. “Cuando alguien te quiere de verdad, trata de hacer todo lo posible para que vos estés”, expresó.
Uno de los aspectos que históricamente generó debate alrededor de una posible llegada de Sampaoli a Boca es su reconocida simpatía por River. Sin embargo, el propio técnico descartó que eso represente un impedimento para asumir en el máximo rival.
“Yo me hago hincha de cada equipo que dirijo. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir Boca”, aseguró de manera contundente.
La dirigencia xeneize busca cerrar al nuevo entrenador antes del inicio de la pretemporada, programada para el 18 de junio. En las últimas semanas también aparecieron otros candidatos, aunque algunos nombres comenzaron a descartarse, como el de Antonio Mohamed.
Mientras el Consejo de Fútbol analiza las distintas opciones, el nombre de Sampaoli vuelve a tomar protagonismo. Con experiencia en mundiales, pasos por clubes de elite y un estilo de juego bien definido, el técnico de 66 años aparece nuevamente en el radar de Boca para un cargo que ya estuvo muy cerca de ocupar años atrás.