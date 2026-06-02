La UNT lanzó una diplomatura virtual para docentes sobre cuidado y bienestar estudiantil

Las problemáticas vinculadas a la salud mental, la convivencia escolar y el uso de las tecnologías ocupan cada vez más espacio en las instituciones educativas. Frente a esto, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzó una Diplomatura Universitaria en Bienestar y Cuidado Estudiantil destinada a docentes, directivos, tutores y equipos de orientación de escuelas preuniversitarias de todo el país.