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La UNT lanzó una diplomatura virtual para docentes sobre cuidado y bienestar estudiantil

La propuesta está dirigida a docentes, tutores, directivos y equipos de orientación de escuelas preuniversitarias. El cursado comenzará el 9 de junio, tendrá una duración de 16 semanas y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

BIENESTAR ESTUDIANTIL. La nueva diplomatura aborda salud mental, consumos problemáticos, ciudadanía digital y estrategias de cuidado en las escuelas.
BIENESTAR ESTUDIANTIL. La nueva diplomatura aborda salud mental, consumos problemáticos, ciudadanía digital y estrategias de cuidado en las escuelas. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT lanzó una diplomatura virtual sobre cuidado y bienestar estudiantil que iniciará el 9 de junio para capacitar a docentes del país ante el aumento de crisis de salud mental.
  • La cursada de 16 semanas abordará salud mental, consumos problemáticos y ciudadanía digital. La iniciativa surge de la necesidad de dar herramientas ante demandas escolares complejas.
  • Esta formación busca fortalecer el rol de los educadores como agentes de contención activa, promoviendo escuelas más seguras y un mejor acompañamiento para los jóvenes en el futuro.
Resumen generado con IA

Las problemáticas vinculadas a la salud mental, la convivencia escolar y el uso de las tecnologías ocupan cada vez más espacio en las instituciones educativas. Frente a esto, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzó una Diplomatura Universitaria en Bienestar y Cuidado Estudiantil destinada a docentes, directivos, tutores y equipos de orientación de escuelas preuniversitarias de todo el país.

La propuesta surge de manera conjunta entre la Secretaría Académica y la Secretaría General de la UNT y busca brindar herramientas concretas para acompañar a estudiantes en contextos cada vez más complejos.

Con modalidad virtual, la diplomatura permitirá que participantes de distintas provincias puedan acceder a la capacitación sin necesidad de trasladarse. Además, los integrantes de la comunidad universitaria de la UNT podrán cursarla sin costo.

Una formación para los desafíos actuales

Desde la universidad explicaron que la iniciativa responde a demandas que atraviesan hoy a las escuelas: el aumento de consultas relacionadas con la salud mental, los consumos problemáticos, los conflictos en entornos digitales y la necesidad de fortalecer espacios de contención para adolescentes y jóvenes.

La capacitación se desarrollará durante 16 semanas y combinará actividades asincrónicas con encuentros virtuales sincrónicos obligatorios. 

El aula virtual ya se encuentra habilitada, mientras que el cursado comenzará el 9 de junio y finalizará el 29 de septiembre. La entrega del Trabajo Final Integrador está prevista para el 6 de octubre.

La diplomatura cuenta con cupos limitados para 100 participantes y una carga horaria total de 90 horas reloj.

Cuatro módulos para abordar el bienestar estudiantil

El programa está organizado en cuatro módulos temáticos:

- El primero se enfoca en salud mental y ofrece herramientas para la escucha, el acompañamiento y la construcción de espacios institucionales de contención.

- El segundo trabaja sobre consumos problemáticos y propone estrategias para la prevención, detección temprana y abordaje dentro del ámbito escolar.

- El tercer módulo está dedicado a ciudadanía digital. Allí se analizan formas de promover entornos virtuales seguros, prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la convivencia en redes y plataformas digitales.

- Finalmente, el módulo integrador se centra en educación y cuidado, con una mirada amplia sobre la construcción de escuelas seguras y espacios de bienestar para toda la comunidad educativa.

Quiénes pueden inscribirse y cuánto cuesta

La convocatoria está dirigida a docentes, directivos y equipos de orientación educativa del nivel secundario de las escuelas preuniversitarias de la UNT y de otras universidades nacionales.

Para los miembros de la comunidad universitaria de la UNT, la diplomatura no tiene costo. En el caso de docentes externos, el arancel es de $100.000, con posibilidad de pago en dos cuotas de $50.000.

Quienes deseen obtener la certificación universitaria deberán cumplir con la asistencia a los encuentros obligatorios, participar en al menos el 75% de las actividades propuestas, aprobar las evaluaciones de cada módulo y presentar el Trabajo Integrador Final.

Las inscripciones permanecen abiertas y se realizan mediante un formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/

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