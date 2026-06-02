Brasil y el desafío de recuperar su identidad en el Mundial tras unas Eliminatorias críticas

Brasil llegará al Mundial 2026 con un objetivo más que claro: recuperar la identidad futbolística que el peso de su historia demanda. La "Canarinha" atraviesa, tal vez, uno de los momentos más complejos de su era moderna. Navegó por Eliminatorias turbulentas, sufrió cambios de mando e interinatos, hasta que la figura de Carlo Ancelotti llegó para poner orden en una selección en la que el talento sobra, pero la gestión del mismo es la gran asignatura pendiente.