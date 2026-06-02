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Brasil y el desafío de recuperar su identidad en el Mundial tras unas Eliminatorias críticas

ATAQUE DE ENSUEÑO. Raphinha, Vinícius Jr., Lucas Paquetá y Neymar serán algunas de las principales cartas de la ofensiva brasileña para la gran cita del año.
ATAQUE DE ENSUEÑO. Raphinha, Vinícius Jr., Lucas Paquetá y Neymar serán algunas de las principales cartas de la ofensiva brasileña para la gran cita del año.

Con la histórica llegada de Ancelotti, la presencia de Neymar y la presión de una sequía de más de dos décadas, el "Scratch" intenta reordenar su jerarquía individual tras un camino clasificatorio turbulento y volver a festejar a lo grande en una Copa del Mundo.

Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Brasil buscará ganar el Mundial 2026 en Norteamérica con Carlo Ancelotti como DT para recuperar su identidad futbolística tras unas eliminatorias muy críticas.
  • El Scratch clasificó quinto tras encadenar derrotas históricas. Ahora, Ancelotti debuta como primer DT extranjero del equipo, liderando a figuras como Vinícius Jr. y Neymar.
  • Este torneo definirá si el ciclo de Ancelotti logra romper una sequía de 24 años sin títulos mundiales, un hito clave para restaurar el prestigio de la Verdeamarela.
Resumen generado con IA

Brasil llegará al Mundial 2026 con un objetivo más que claro: recuperar la identidad futbolística que el peso de su historia demanda. La "Canarinha" atraviesa, tal vez, uno de los momentos más complejos de su era moderna. Navegó por Eliminatorias turbulentas, sufrió cambios de mando e interinatos, hasta que la figura de Carlo Ancelotti llegó para poner orden en una selección en la que el talento sobra, pero la gestión del mismo es la gran asignatura pendiente.

El camino de la clasificación

Las Eliminatorias fueron un terreno espinoso para Brasil, que sufrió contra Argentina la primera caída como local en toda su historia clasificatoria. Tras varias zozobras, logró asegurar su cupo directo, aunque el nivel de juego dejó interrogantes abiertos. Brasil finalizó en el quinto puesto con 28 puntos, la misma línea que Paraguay, Uruguay y Colombia, firmando una de sus campañas más pálidas. 

El equipo llegó a encadenar tres derrotas consecutivas a fines de 2023 (Uruguay, Colombia y Argentina) y tropezó ante Paraguay y Bolivia en el cierre. En este contexto, Raphinha fue el máximo artillero del equipo con cinco tantos en 13 presentaciones.

La historia pesa

Brasil lidera todas las estadísticas históricas en mundiales y ostenta un récord de vigencia absoluta: es el único seleccionado con asistencia perfecta (23 participaciones). Con su pentacampeonato, que incluyó la obtención definitiva del trofeo Jules Rimet en 1970, es el máximo ganador de la historia. 

Además, encabeza la tabla histórica de puntos en Copas del Mundo, con una amplia distancia sobre su escolta, Alemania. Sus estrellas fueron forjadas en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Brasil y el desafío de recuperar su identidad en el Mundial tras unas Eliminatorias críticas

"Carletto" a la orden

Auténtica leyenda del banco de suplentes y dueño de una vitrina envidiable que incluye cinco Champions League, el italiano de 66 años decidió dar el salto por primera vez a un seleccionado nacional. En esta experiencia tendrá la misma presión que en el Real Madrid o el Milan: cualquier resultado que no sea el título será considerado un fracaso. 

Ancelotti tendrá su debut absoluto como entrenador en una cita mundialista y, además, marcará un hito al convertirse en el primer DT extranjero en dirigir a Brasil en una Copa del Mundo.

El laboratorio de Brasil

El objetivo de la "era Ancelotti" es dotar de equilibrio a un equipo que en ataque desborda recursos individuales. Combinar ese talento con una concentración férrea y la capacidad de anular al oponente ha sido la marca registrada de "Carletto", y a eso apunta con la "Verdeamarela".

Los equipos del italiano se caracterizan por un estilo híbrido: dominan el juego cuando el trámite lo requiere, pero no tienen complejos en replegarse y golpear de contraataque si el rival cede espacios. ¿Su máximo desafío? Compensar la falta de variantes de peso en los laterales y el centro del campo ante la abundancia de delanteros en la zona ofensiva.

Brasil y el desafío de recuperar su identidad en el Mundial tras unas Eliminatorias críticas

Figura en discordia

Vinícius Júnior, el extremo de Real Madrid, buscará en su segunda Copa del Mundo aportar la explosión que lo llevó a conquistar Europa. Con Ancelotti en el banco -el técnico que mejor lo interpretó en la "Casa Blanca"-, "Vini" intentará dar ese salto de liderazgo que aún tiene pendiente con su selección.

Sin embargo, hay otro nombre que gravita con fuerza: Neymar. La estrella, que transita el cierre de su carrera en Santos, se ganó un lugar en la lista definitiva y será el gran foco de atención y líder espiritual de un grupo que sueña con la gloria.

Brasil y el desafío de recuperar su identidad en el Mundial tras unas Eliminatorias críticas

Sequía inédita

A pesar de su relevancia, los últimos números castigan al "Scratch": si no es campeón en 2026, alcanzará los 28 años sin títulos, el lapso más largo de su historia. En los cinco certámenes disputados desde 2006, apenas una vez accedió a semifinales (2014), recordada por el doloroso 7-1 ante Alemania. Uno de los grandes referentes del fútbol mundial busca, finalmente, cortar la racha y volver a lo más alto.

Fixture completo

El camino de Brasil en la fase de grupos iniciará el sábado 13 de junio frente a Marruecos en New Jersey desde las 19. En la segunda fecha se trasladará a Philadelphia para enfrentar a Haití el viernes 19 desde las 21.30. Finalmente, la delegación brasileña cerrará su participación en la primera instancia el miércoles 24 de junio en Miami, enfrentando a Escocia desde las 19 en un duelo que terminará de definir su posición de cara a los playoffs

Lista de convocados

Arqueros: Alisson (Liverpool, ING), Ederson (Fenerbahçe, TUR) y Weverton (Gremio, BRA).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo, BRA), Bremer (Juventus, ITA), Danilo (Flamengo, BRA), Douglas Santos (Zenit, RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal, ING), Ibañez (Al-Ahli, SAU), Léo Pereira (Flamengo, BRA), Marquinhos (PSG, FRA) y Wesley (Roma, ITA). 

Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle, ING), Casemiro (Manchester United,ING), Danilo Santos (Botafogo, BRA), Fabinho (Al-Ittihad, SAU) y Lucas Paquetá (Flamengo, BRA). 

Delanteros: Endrick (Lyon, FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal, ING), Igor Thiago (Brentford, ING), Luiz Henrique (Zenit, RUS), Matheus Cunha (Manchester United, ING), Neymar(Santos, BRA), Raphinha (Barcelona, ESP), Rayan (Bournemouth, ING) y Vinícius Jr. (Real Madrid, ESP)

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