Selección Argentina: cómo llegan los lesionados al Mundial 2026 y cuál es la preocupación de Lionel Scaloni

Resumen para apurados
- En Kansas, el DT Lionel Scaloni evalúa con preocupación las lesiones de figuras clave de la Selección Argentina previo al Mundial 2026, buscando resguardar la salud del plantel.
- Jugadores como Messi, Paredes y Romero arrastran molestias por el desgaste de la temporada europea, obligando al cuerpo técnico a realizar trabajos de recuperación en Kansas.
- Scaloni evitará arriesgar a los futbolistas en los amistosos previos, priorizando la recuperación física completa antes de definir la lista para defender el título mundial.
La pelota todavía no empezó a rodar en el Mundial 2026. Argentina aún no debutó, ni siquiera disputó sus amistosos de preparación; sin embargo, para Lionel Scaloni la competencia ya comenzó. Y el primer rival se llama lesión.
Mientras la delegación instaló su base de operaciones en Kansas City y comenzó a preparar la defensa del título, una de las principales preocupaciones no pasa por los esquemas tácticos. La verdadera batalla se libra puertas adentro, en los consultorios médicos, en los gimnasios y en las sesiones de recuperación.
Porque pocas veces, desde que comenzó el ciclo Scaloni, Argentina llegó a una gran competencia con tantos futbolistas importantes arrastrando molestias físicas.
El último en sumarse a esa lista fue Leandro Paredes, que sufrió una fuerte contractura en el duelo entre Boca y Universidad Católica.
Aunque el panorama está lejos de ser dramático, sí obliga al cuerpo técnico a manejar cada movimiento con extrema cautela.
El caso que más atención genera, naturalmente, es el de Messi. El capitán abandonó con molestias un partido de Inter Miami y durante algunas horas se temió lo peor. Finalmente, los estudios descartaron una lesión importante y confirmaron una simple sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. Aun así, nadie imagina que Scaloni vaya a correr riesgos innecesarios. Si hay que preservarlo durante los amistosos, se hará sin dudar.
Algo parecido ocurre con Emiliano Martínez. El arquero reveló que disputó la final de la Europa League con una pequeña fractura en uno de los dedos de su mano derecha. No necesitará cirugía y todo indica que estará disponible para el debut, pero también será administrado cuidadosamente durante estos días. Además trascendió que el DT no lo incluiría para los amistosos contra Honduras e Islandia.
Luego aparece un segundo grupo de futbolistas que llegan al Mundial sin grandes lesiones, aunque sí con falta de continuidad.
Julián Álvarez no volvió a jugar desde que sufrió un esguince de tobillo en la semifinal de la Champions League. Nicolás González atraviesa la recuperación de un desgarro que lo dejó fuera del cierre de la temporada con Atlético de Madrid. Nicolás Paz, una de las apuestas jóvenes de la lista, arrastra una pequeña fisura en la rodilla izquierda producto de un golpe sufrido en Italia. Ninguno parece estar en riesgo de perderse la Copa, aunque todos necesitarán sumar ritmo competitivo.
Más casos que Scaloni debe seguir muy de cerca
Los casos más delicados son otros. Cristian Romero llega con apenas semanas de recuperación después de una lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Gonzalo Montiel sufrió un desgarro grado dos y los tiempos apenas alcanzan para que pueda estar disponible desde el inicio del torneo.
Incluso futbolistas que ya recibieron el alta médica, como Nahuel Molina o Lisandro Martínez, serán observados de cerca durante los entrenamientos.
Por eso Kansas se transformó en algo más que una concentración. Durante los próximos días, el complejo de entrenamientos funcionará como un enorme laboratorio. Allí Scaloni y sus colaboradores deberán encontrar el delicado equilibrio entre poner a punto a los jugadores y evitar recaídas que puedan hipotecar el torneo; lo que no es una tarea sencilla.
La exigencia del calendario europeo empujó a muchos futbolistas al límite físico. Algunos terminaron la temporada disputando finales continentales, otros acumularon más de 50 partidos en el año y todos llegan con el desgaste lógico que provoca competir durante 10 meses al máximo nivel.
Quizás por eso el DT decidió esperar hasta último momento para confirmar la lista definitiva.
La experiencia indica que Scaloni rara vez se deja llevar por la urgencia. Si un jugador no está al 100%, prefiere esperar. Lo demostró en Copa América, en Eliminatorias y durante distintos momentos de su ciclo. Ya habrá tiempo para discutir sistemas, nombres y rendimientos. Hoy la prioridad es otra.
La Selección aterrizó en Kansas con el sueño intacto de defender la corona conquistada en Qatar, pero antes de pensar en levantar otra copa, deberá ganar una batalla silenciosa: llegar sana a la competencia.
Porque en los Mundiales el talento es indispensable, pero antes que nada, hay que estar disponible. Y en estos primeros días de trabajo en Estados Unidos, ese es el verdadero desafío que enfrenta Argentina.