Selección Argentina: cómo llegan los lesionados al Mundial 2026 y cuál es la preocupación de Lionel Scaloni

Julián Álvarez no volvió a jugar desde que sufrió un esguince de tobillo en la semifinal de la Champions League. Nicolás González atraviesa la recuperación de un desgarro que lo dejó fuera del cierre de la temporada con Atlético de Madrid. Nicolás Paz, una de las apuestas jóvenes de la lista, arrastra una pequeña fisura en la rodilla izquierda producto de un golpe sufrido en Italia. Ninguno parece estar en riesgo de perderse la Copa, aunque todos necesitarán sumar ritmo competitivo.