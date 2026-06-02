Sueldo de un playero de YPF en junio 2026: ¿cuánto cobra con el nuevo aumento?

El personal de las estaciones de servicio bajo banderas como YPF, Shell o Axion percibirá un incremento en sus haberes durante el mes en curso, tras resolverse las negociaciones paritarias entre la entidad sindical y las cámaras empresariales del rubro, las cuales presentaban demoras significativas. Esta resolución permitió actualizar los valores vigentes y definir de manera formal el esquema de remuneraciones correspondiente al período de mayo.