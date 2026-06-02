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Sueldo de un playero de YPF en junio 2026: ¿cuánto cobra con el nuevo aumento?

El personal de las estaciones de servicio atraviesa un período prolongado sin variaciones en sus haberes, al mismo tiempo que prosiguen las tratativas paritarias para destrabar el conflicto.

Sueldo de un playero de YPF en junio 2026: ¿cuánto cobra con el nuevo aumento?
YPF
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los playeros de estaciones de servicio en Argentina cobrarán un básico de $1.485.757 en junio de 2026 tras resolverse el acuerdo paritario entre el sindicato SOESGyPE y FEC.
  • El incremento destraba un prolongado conflicto salarial, tomando la escala de marzo como base e integrando sumas no remunerativas con subas mensuales de abril, mayo y junio.
  • Este aumento para el personal del CCT 488/07 regulariza los haberes del sector frente a la inflación y establece un esquema de subas escalonadas para el próximo período.
Resumen generado con IA

El personal de las estaciones de servicio bajo banderas como YPF, Shell o Axion percibirá un incremento en sus haberes durante el mes en curso, tras resolverse las negociaciones paritarias entre la entidad sindical y las cámaras empresariales del rubro, las cuales presentaban demoras significativas. Esta resolución permitió actualizar los valores vigentes y definir de manera formal el esquema de remuneraciones correspondiente al período de mayo.

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Dentro de este nuevo ordenamiento, el salario básico asignado a la categoría de playero —una de las funciones con mayor presencia en el sector— se fijó en $1.485.757,18 mensuales. Dependiendo de las condiciones contractuales pactadas en cada caso, esta retribución también equivale a un valor de $59.430,29 por cada jornada laboral cumplida o a una tarifa de $7.428,79 por hora de servicio.

Qué dice el nuevo acuerdo paritario para estaciones de servicio

El primer acuerdo salarial con impacto en los haberes de mayo, cuya percepción se efectiviza durante el mes en curso, quedó ratificado tras las tratativas mantenidas por el sindicato SOESGyPE con la entidad patronal FEC. Esta actualización de ingresos beneficia de manera directa a la totalidad del personal amparado bajo el convenio colectivo de trabajo número 488/07, permitiendo destrabar la negociación de este sector en particular.

La metodología acordada para establecer los nuevos montos tomó como punto de partida los valores vigentes en la escala de marzo. Sobre esa base de referencia, el esquema incluyó de forma definitiva las sumas no remunerativas correspondientes a cada función específica, las cuales alcanzaban, por ejemplo, un valor de 74.017 pesos para la categoría de encargado, aplicando a partir de allí los porcentajes de incremento pautados.

  • 2,5% en abril
  • 2,3% en mayo
  • 2,1% en junio
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