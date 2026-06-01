La Libertad Avanza Tucumán tomó distancia de Mariano Campero: "No forma parte del espacio"

“Mariano es una persona con muchas ambiciones y con poco rédito. Lo conozco desde 2019, cuando me invitó a participar de un espacio de nuevas ideas. Pero tuvo la oportunidad el año pasado, durante las elecciones legislativas, de militar por Federico Pelli, que era el candidato de La Libertad Avanza. Ese era el momento de demostrar que este era el proyecto de país que necesitábamos, no ahora querer colgarse de un sello y repetir las mismas prácticas de la vieja política”, afirmó.