La Libertad Avanza Tucumán tomó distancia de Mariano Campero: "No forma parte del espacio"

Resumen para apurados
- Alejandro Trapani, dirigente de LLA Tucumán, rechazó al diputado nacional Mariano Campero y aclaró que no forma parte del espacio.
- Trapani acusó al legislador de actuar por ambición personal y recordó que este tiene su propio partido, Cambia Tucumán, tras no haber apoyado a los libertarios en 2023.
- Esta interna expone la tensión en Tucumán entre el armado de La Libertad Avanza y figuras que buscan aliarse al oficialismo nacional de cara a los próximos comicios.
Alejandro Trapani, director regional de Anses y dirigente político alineado con La Libertad Avanza Tucumán (LLA), salió al cruce del diputado nacional, Mariano Campero, y cuestionó su intención de vincularse por intereses personales al espacio libertario en la provincia.
“Mariano es una persona con muchas ambiciones y con poco rédito. Lo conozco desde 2019, cuando me invitó a participar de un espacio de nuevas ideas. Pero tuvo la oportunidad el año pasado, durante las elecciones legislativas, de militar por Federico Pelli, que era el candidato de La Libertad Avanza. Ese era el momento de demostrar que este era el proyecto de país que necesitábamos, no ahora querer colgarse de un sello y repetir las mismas prácticas de la vieja política”, afirmó.
Trapani también cuestionó las referencias de Campero a una supuesta interna dentro del espacio libertario. “Mariano va por todos lados hablando de internas; yo le pregunto: ¿de qué interna habla si no forma parte de La Libertad Avanza? Tiene su propio partido, que se llama Cambia Tucumán. Esas son las cosas que no necesitamos más en la política porque forman parte de las viejas prácticas”, expresó.
En ese sentido, destacó que quienes integran el espacio conducido por Lisandro Catalán trabajan con una lógica distinta. “Acá hay que sumarse al proyecto y colaborar desde el lugar que nos toque. Y si después no nos toca ocupar un cargo o un lugar determinado, no hay ningún problema. Lo importante es ayudar para cambiar Tucumán”, señaló.
Finalmente, volvió a cargar contra el dirigente radical y cuestionó sus planteos públicos. “Mariano viene al revés: con pretensiones y enviando mensajes a través de algunos medios que resultan un poco delirantes. La sociedad está cansada de ese tipo de comportamientos y espera otra forma de hacer política”, concluyó Trapani.