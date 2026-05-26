Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en junio de 2026 tras el aumento oficial

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó una actualización del 1,5% en los sueldos de las empleadas domésticas y del resto del personal del sector, aplicable a partir de junio de 2026. Esta medida, calculada sobre los valores del mes anterior, forma parte del esquema de revisión progresiva fijado para los trabajadores de este ámbito laboral.