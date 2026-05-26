SociedadActualidad

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en junio de 2026 tras el aumento oficial

El personal doméstico registra una actualización del 1,5% en sus salarios de junio de 2026, estableciendo nuevos valores mínimos por hora y por mes en todas las categorías.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en junio de 2026 tras el aumento oficial
Servicio doméstico
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La CNTCP oficializó un aumento salarial del 1,5% para empleadas domésticas en Argentina a partir de junio de 2026, como parte del esquema de revisión progresiva del sector.
  • Este aumento del 1,5% se calcula sobre los sueldos de mayo e impacta en todas las categorías. Recuerdan que es obligatorio registrar al personal y pagar adicionales de ley.
  • La medida busca sostener el ingreso del sector y consolidar la formalización laboral obligatoria, marcando la pauta para futuras revisiones salariales durante el año 2026.
Resumen generado con IA

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó una actualización del 1,5% en los sueldos de las empleadas domésticas y del resto del personal del sector, aplicable a partir de junio de 2026. Esta medida, calculada sobre los valores del mes anterior, forma parte del esquema de revisión progresiva fijado para los trabajadores de este ámbito laboral.

Entre los mejores sueldos del país: cuánto gana un petrolero en Vaca Muerta en mayo de 2026

Entre los mejores sueldos del país: cuánto gana un petrolero en Vaca Muerta en mayo de 2026

La subida salarial establecida beneficia de manera uniforme a todas las categorías profesionales contempladas en la normativa. Debido a esto, la modificación impactará directamente tanto en las liquidaciones del personal que percibe su pago por hora como en los sueldos de quienes prestan servicios bajo la modalidad de remuneración mensual.

Servicio doméstico: obligaciones de empleadores en junio

La inscripción formal del personal en el Régimen de Casas Particulares constituye una obligación ineludible para los empleadores. Cualquier persona que realice labores de limpieza, cocina, cuidado de individuos o mantenimiento a cambio de una remuneración económica requiere el alta correspondiente en el sistema administrado por el organismo recaudador.

Este requisito legal rige con total independencia de la carga horaria semanal acumulada. Por lo tanto, la obligatoriedad se mantiene aun cuando los servicios se presten durante jornadas reducidas o de forma simultánea en diferentes viviendas, debiendo cada uno de los empleadores tramitar de manera independiente el registro de la trabajadora.

Tares de empleador

  • Dar el alta con clave fiscal nivel 2
  • Asignar la categoría correspondiente del convenio
  • Informar datos personales y laborales (CUIL, domicilio, obra social, CBU, contacto)
  • Emitir recibos de sueldo mensuales firmados
  • Además, debe generar y pagar el VEP con los aportes y contribuciones obligatorias.

Adicionales obligatorios y categorías

  • El empleador también debe abonar:
  • 1% de antigüedad por cada año trabajado
  • 30% adicional por zona desfavorable en el sur y el partido de Patagones
  • Horas extras con recargos del 50% en días hábiles y 100% en domingos, feriados y sábados después de las 13
  • Con retiro: $3.600,66 por hora / $441.729,02 mensuales
  • Sin retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal
1

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana
2

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar
3

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
4

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo
5

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Más Noticias
Así funciona Waymo, la empresa de taxis sin chofer que está conquistando Estados Unidos

Así funciona Waymo, la empresa de taxis sin chofer que está conquistando Estados Unidos

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quién es Tamara Rogouski, la primera madre en consagrarse Miss Universo Argentina 2026

Quién es Tamara Rogouski, la primera madre en consagrarse Miss Universo Argentina 2026

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Anses: quiénes cobran este martes 26 de mayo de 2026

Anses: quiénes cobran este martes 26 de mayo de 2026

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Comentarios