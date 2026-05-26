Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en junio de 2026 tras el aumento oficial

Resumen para apurados
- La CNTCP oficializó un aumento salarial del 1,5% para empleadas domésticas en Argentina a partir de junio de 2026, como parte del esquema de revisión progresiva del sector.
- Este aumento del 1,5% se calcula sobre los sueldos de mayo e impacta en todas las categorías. Recuerdan que es obligatorio registrar al personal y pagar adicionales de ley.
- La medida busca sostener el ingreso del sector y consolidar la formalización laboral obligatoria, marcando la pauta para futuras revisiones salariales durante el año 2026.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó una actualización del 1,5% en los sueldos de las empleadas domésticas y del resto del personal del sector, aplicable a partir de junio de 2026. Esta medida, calculada sobre los valores del mes anterior, forma parte del esquema de revisión progresiva fijado para los trabajadores de este ámbito laboral.
La subida salarial establecida beneficia de manera uniforme a todas las categorías profesionales contempladas en la normativa. Debido a esto, la modificación impactará directamente tanto en las liquidaciones del personal que percibe su pago por hora como en los sueldos de quienes prestan servicios bajo la modalidad de remuneración mensual.
Servicio doméstico: obligaciones de empleadores en junio
La inscripción formal del personal en el Régimen de Casas Particulares constituye una obligación ineludible para los empleadores. Cualquier persona que realice labores de limpieza, cocina, cuidado de individuos o mantenimiento a cambio de una remuneración económica requiere el alta correspondiente en el sistema administrado por el organismo recaudador.
Este requisito legal rige con total independencia de la carga horaria semanal acumulada. Por lo tanto, la obligatoriedad se mantiene aun cuando los servicios se presten durante jornadas reducidas o de forma simultánea en diferentes viviendas, debiendo cada uno de los empleadores tramitar de manera independiente el registro de la trabajadora.
Tares de empleador
- Dar el alta con clave fiscal nivel 2
- Asignar la categoría correspondiente del convenio
- Informar datos personales y laborales (CUIL, domicilio, obra social, CBU, contacto)
- Emitir recibos de sueldo mensuales firmados
- Además, debe generar y pagar el VEP con los aportes y contribuciones obligatorias.
Adicionales obligatorios y categorías
- El empleador también debe abonar:
- 1% de antigüedad por cada año trabajado
- 30% adicional por zona desfavorable en el sur y el partido de Patagones
- Horas extras con recargos del 50% en días hábiles y 100% en domingos, feriados y sábados después de las 13
- Con retiro: $3.600,66 por hora / $441.729,02 mensuales
- Sin retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales