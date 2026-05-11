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Plazo fijo “actualizado”: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 por mes con las nuevas tasas

Una alternativa de inversión simple, previsible y accesible para quienes buscan generar ingresos extra sin asumir grandes riesgos.

Los plazos fijos pierden capacidad de atracción por el desplome de los intereses que ofrecen. Los plazos fijos pierden capacidad de atracción por el desplome de los intereses que ofrecen. Foto: El Destape
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Bancos argentinos actualizaron este lunes las tasas de plazos fijos, situándolas entre 15% y 19,5%, ante la necesidad de ajustar rendimientos para los pequeños ahorristas locales.
  • Con una rentabilidad mensual de hasta 1,6%, se requieren casi $7 millones para ganar $100.000. El ajuste responde a las políticas del BCRA y la baja generalizada de intereses bancarios.
  • Pese a la caída de tasas, la herramienta se mantiene por su previsibilidad y bajo riesgo. Se espera que los ahorristas sigan usándola mientras no surjan opciones simples más rentables.
Resumen generado con IA

Las tasas de interés de los plazos fijos tuvieron nuevos ajustes y los bancos ya actualizaron los rendimientos que ofrecen a sus clientes. A pesar de los cambios, esta herramienta financiera continúa siendo una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas en Argentina.

Según los últimos datos informados por el Banco Central de la República Argentina, las tasas nominales anuales (TNA) se ubican actualmente entre el 15% y el 19,5%, dependiendo de cada entidad bancaria.

Con estos valores, la rentabilidad mensual de un plazo fijo tradicional ronda entre el 1,25% y el 1,6%, convirtiéndose en una alternativa de inversión simple, previsible y accesible para quienes buscan generar ingresos extra sin asumir grandes riesgos.

Cuánto hay que invertir para ganar $100.000 por mes

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una persona que quiera obtener una ganancia mensual cercana a los $100.000 deberá invertir aproximadamente $6.980.000 en un plazo fijo a 30 días.

Con una TNA del 17,5%, ese capital genera una rentabilidad estimada de $100.397,26 al finalizar el período.

La tasa aplica para depósitos online menores a $10 millones. En cambio, las operaciones realizadas de manera presencial cuentan con una TNA ligeramente inferior, del 17%.

Qué banco paga más interés por un plazo fijo

Actualmente, el banco que ofrece la tasa más alta para plazos fijos tradicionales es el Banco Provincia (Buenos Aires), con una TNA del 19,5%.

Estas son las tasas informadas por las principales entidades bancarias este lunes 11 de mayo:

Banco Provincia: 19,5%

ICBC: 18,8%

BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Macro: 18%

Banco Nación: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Ciudad: 17,5%

Banco Patagonia: 16%

Banco Santander: 15%

Por qué el plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más elegidas

El plazo fijo tradicional mantiene su popularidad porque permite conocer desde el inicio cuánto dinero se ganará al finalizar el período de inversión. Además, no requiere conocimientos financieros avanzados y puede constituirse de forma online en pocos minutos.

Aunque existen otras alternativas de inversión con mayor potencial de rentabilidad, muchos ahorristas continúan eligiendo el plazo fijo por su estabilidad y previsibilidad en un contexto económico cambiante.

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