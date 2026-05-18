Internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva: qué se sabe sobre su estado de salud

Resumen para apurados
- El periodista Chiche Gelblung fue internado de urgencia en terapia intensiva este fin de semana tras sufrir una trombosis y una descompensación por una caída previa en su casa.
- El conductor de 82 años sufrió un accidente doméstico hace quince días que le causó una herida en el rostro. A pesar del golpe, continuó trabajando omitiendo el descanso médico.
- Los médicos monitorean su evolución mediante estudios exhaustivos, con foco en la zona del ojo. Su avanzada edad y ritmo laboral intenso generan preocupación sobre su recuperación.
El periodista Samuel "Chiche" Gelblung fue internado de urgencia en terapia intensiva tras sufrir una trombosis en el tobillo en las últimas horas. Se dispuso su inmediato traslado a terapia intensiva con el fin de realizarle una batería de estudios médicos exhaustivos para evaluar su evolución.
"Él tuvo una caída hace quince días en su casa que le provocó una herida en la cara, esto preocupó un poco a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas horas, Chiche se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud", informó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe).
Qué se sabe de la salud de Chiche Gelblung
"Lamentablemente, tenemos que decir, en los últimos meses fue noticia por estas situaciones. En este caso, la última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para ni un segundo. Se descompensó, le pusieron dos stents y el médico le dijo 'Chiche, guárdate en tu casa'. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele", fue la primera información otorgada por la periodista.
"Hay que decir que previo a esto (la caída pre internación), la semana pasada tuvo una caída en su casa a la cual no le dio importancia y siguió con su actividad habitual. Sin embargo, le quedó una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, cerca del ojo, que también los médicos están atendiendo ahora", manifestó Shaw.
El presente y la salud de Chiche
Pía Shaw detalló que un accidente doméstico, que en principio parecía menor, terminó complicándose debido a que el periodista no detuvo su marcha habitual. Según explicó la panelista, se trató de "un golpe casero que puede pasar muchas veces", pero el hecho de que él no frenara y continuara con su acelerado ritmo de vida provocó una descompensación que "derivó en una internación nuevamente".
Actualmente, el conductor se encuentra en terapia intensiva bajo estricta observación médica para determinar los pasos a seguir. Aunque "está despierto" y "siendo muy bien atendido, rodeado de su familia", Shaw reveló que el principal foco de alerta está en la zona del rostro, precisando que "esto que le sucedió del lado izquierdo del ojo es lo que más provoca hoy preocupación en los médicos".