Internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva: qué se sabe sobre su estado de salud

Qué se sabe de la salud de Chiche Gelblung

"Lamentablemente, tenemos que decir, en los últimos meses fue noticia por estas situaciones. En este caso, la última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para ni un segundo. Se descompensó, le pusieron dos stents y el médico le dijo 'Chiche, guárdate en tu casa'. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele", fue la primera información otorgada por la periodista.