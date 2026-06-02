Fondo de Asistencia Laboral: cuándo entrará en vigencia el sistema de indemnizaciones por despido

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral para que empresas privadas financien indemnizaciones desde noviembre de 2026, garantizando los pagos vigentes.
- El sistema, administrado por ARCA mediante cuentas inembargables, se financiará con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes sobre la seguridad social.
- La iniciativa dará previsibilidad a las empresas y agilizará el cobro a 5,8 millones de asalariados privados cuando el fondo esté plenamente operativo en abril de 2027.
Este lunes empezó a emitirse una serie de resoluciones que reglamentarán la ley de reforma laboral. Uno de los más resonantes fue el reglamento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema creado para que las empresas puedan financiar el pago de indemnizaciones por despidos y juicios laborales.
Para los empleados, “no se modificará el régimen indemnizatorio vigente”, según indicó el decreto publicado en el Boletín Oficial. En este sentido, para los trabajadores no se producirá ninguna modificación. Los cambios afectarán de forma positiva a las empresas.
Qué cambia con el Fondo de Asistencia Laboral
El sistema de indemnizaciones del FAL afectará solo a empresas privadas y excluye a todas las relaciones laborales que no estén “debidamente registradas”. Se estima que la medida contemplaría a 5,8 millones de trabajadores en relación de dependencia. Las grandes empresas aportarán el 1% de lo que antes derivaban a la seguridad social para el FAL. Las pymes pagarán una alícuota mensual del 2,5% total. El dinero será recaudado por ARCA.
Quedarán excluidos de ser alcanzados por el FAL los empleados del sector público y los trabajadores de casas particulares. Los empleados, en caso de tener que ser indemnizados, cobrarán, pero el dinero será extraído exclusivamente del dinero que la empresa lleve acumulado en su FAL.
Cuándo empezará a regir el Fondo de Asistencia Laboral
El nuevo sistema FAL empezará a funcionar desde noviembre de 2026, pero podrá ser utilizado por las empresas desde abril de 2027. Consistirá en la creación de una cuenta individual del empleador en la que la empresa resguardará ese dinero. Se trata de cuentas que no podrán embargarse ni ser afectadas por circunstancias externas.
Aunque se estableció que el sistema entrará en vigencia el primer día de noviembre de 2026, habrá que esperar a que la empresa haya creado su propio capital en el FAL. Por eso, la ley de reforma laboral también contempla un plazo de seis meses en que se harán aportes mínimos para crear el fondo de indemnizaciones. Por esto, los fondos estarán disponibles para hacer pagos recién en abril del año próximo.
El objetivo del FAL es garantizar la “segregación patrimonial”, es decir, resguardar el dinero para las indemnizaciones asegurando que la empresa contará con esos fondos en el caso de que deba abonar a un trabajador desvinculado.
Se estima que, una vez establecida la obligatoriedad de la indemnización por parte de la empresa, ARCA tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir el dinero directamente a los desempleados