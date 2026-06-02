Fondo de Asistencia Laboral: cuándo entrará en vigencia el sistema de indemnizaciones por despido

Aunque se estableció que el sistema entrará en vigencia el primer día de noviembre de 2026, habrá que esperar a que la empresa haya creado su propio capital en el FAL. Por eso, la ley de reforma laboral también contempla un plazo de seis meses en que se harán aportes mínimos para crear el fondo de indemnizaciones. Por esto, los fondos estarán disponibles para hacer pagos recién en abril del año próximo.