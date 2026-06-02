Horóscopo chino: los signos que conquistarán sus metas en junio, según Ludovica Squirru

El sexto mes del año ya avanzó a su segundo día, marcando el ritmo de las energías de la rueda zodiacal. Este mes será para muchos animales del horóscopo chino un tiempo dinámico de cambios pero también de desafíos que pondrán a prueba a los integrantes de este componente oriental. Ludovica Squirru, la reconocida especialista en astrología oriental, sin embargo, elevó los buenos augurios para algunos signos que se encontrarán con transformaciones personales, decisiones importantes y nuevas posibilidades.