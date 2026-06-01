Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en junio del 2026, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru presentó sus predicciones de junio de 2026 para el horóscopo chino, alertando sobre la potente energía del doble regente del Caballo de Fuego.
- Esta coincidencia astrológica acelerará procesos y potenciará emociones. Cada signo del zodíaco enfrentará desafíos específicos en salud, finanzas y relaciones personales.
- Las predicciones advierten sobre la necesidad de tomar decisiones con claridad y administrar las vibraciones actuales para avanzar con equilibrio y evitar el agotamiento.
Junio será un período especial para el calendario astrológico, donde la coincidencia de los regentes dará lugar a una potencia energética única. En el año del Caballo de Fuego, el sexto mes del año se caracteriza por tener como regente particular a este equino. En su libro del Horóscopo Chino 2026, Ludovica Squirru señaló que esta combinación poderosa potencia emociones, acelera procesos y genera movimientos importantes en los distintos signos del zodíaco.
Este tiempo será uno para administrar con conciencia las vibraciones actuales. El doble caballo de fuego potenciará el movimiento, los sentimientos y la intensidad, pero también invita a revisar prioridades, cuidar la salud y tomar decisiones con mayor claridad. Así como los pronósticos auspiciosos se hacen más grandes, las advertencias también. Para todos los signos, el desafío no será detenerse, sino aprender a avanzar sin agotarse.
Las predicciones de Ludovica Squirru para junio del 2026
Rata
Las características propias del Caballo se intensifican y repercuten de variadas maneras en el resto de animales del zodíaco oriental, como es el caso de la Rata, que tendrá que ser cuidadosa tanto con su organismo como su bienestar emocional, ya que este tiempo se dividirá en dos partes donde será necesario tomar cautela. Al principio podría sentirse con menos energía y defensas más bajas, tanto en lo físico como en lo anímico. Hacia el cierre del mes aparecerá el cansancio acumulado, especialmente para quienes nacieron en 1984. La recomendación de Squirru es dosificar esfuerzos, ser amable consigo misma, así como tener cuidado con la economía y no caer en ambiciones.
Búfalo
El Búfalo se encuentra ante un panorama radicalmente diferente al de la Rata, ya que conectará con las ganas del reencuentro con amistades y colegas, la necesidad de compartir experiencias y fortalecer vínculos. Su autoestima también registrará un impulso importante y el magnetismo será lo que caracterice este tiempo. En los más jóvenes, especialmente los nacidos en 2009, se aconseja acompañamiento y diálogo claro frente a temas afectivos y sexuales.
Tigre
El Tigre intentará lidiar con los requerimientos potenciados de los deberes laborales. A pesar de mostrarse sociable y entusiasta, puede que la vitalidad de este signo se vea disminuida por la carga y las obligaciones que aumentan este mes, las cuales reducirán el tiempo libre y podrán hacer sentir más exigido a este nativo. Squirru recomienda prestar especial atención a los hábitos de salud, sobre todo en quienes nacieron durante el siglo XX, evitando excesos relacionados con tabaco, alcohol, grasas y azúcar.
Conejo
El encuentro del Caballo con su doble tendrá repercusiones algo caóticas alrededor del Conejo, pero esto no será crítico ya que puede además traer importantes logros tanto en lo laboral como en lo académico, lo que según Squirru beneficiará principalmente a quienes nacieron en 1987. La clave estará en no asumir demasiadas responsabilidades al mismo tiempo y reservar momentos reales para descansar y compartir con seres queridos.
Dragón
El Dragón se encuentra bajo desafíos energéticos otra vez. Este signo se enfrenta a un panorama de confusión, errores de cálculo y situaciones estresantes. Será importante delegar tareas, evitar la sobreexigencia y apoyarse en familiares y amigos para preservar tanto los vínculos como la estabilidad económica.
Serpiente
La Serpiente en cambio se verá potenciada por este tiempo que empieza. El pronóstico auspiciosos incluye una intensificación de sus atributos y un aumento en su carisma personal. La energía del fuego le ayudará a interesarse por nuevas amistades o vínculos románticos, especialmente para quienes están solteros. La invitación es abrirse a las experiencias afectivas, aunque sin actuar de manera impulsiva ni apresurar decisiones importantes.
Caballo
Al tratarse de su propio mes dentro de su propio año, los Caballos estarán particularmente movilizados. Según Squirru, será fundamental evitar situaciones de riesgo, cuidar el sistema circulatorio, mantener la calma frente a los conflictos y prestar atención a cuestiones vinculadas con la seguridad en el hogar. También se recomienda moderar los enojos y actuar con prudencia.
Cabra
El encuentro entre Cabra y Caballo dará lugar a un tiempo de emociones más equilibradas. Sin embargo, advierte Squirru, quienes tengan antecedentes de problemas circulatorios, cardíacos, metabólicos o renales deberían prestar especial atención a su salud y sostener hábitos de cuidado.
Mono
Junio puede sentirse especialmente intenso para el Mono. La energía predominante favorece una actitud crítica frente a las injusticias y los conflictos sociales. Los nacidos bajo este signo podrían sentirse impulsados a opinar, analizar y participar más activamente en temas colectivos. La recomendación es cuidar la ansiedad y prestar atención tanto al corazón emocional como al físico.
Gallo
El Gallo continúa siendo uno de los signos más favoredidos del año. Durante junio podrían aparecer personas que despierten emociones intensas o propuestas que impliquen cambios significativos.
Perro
La energía fuego vuelve a intensificarse para el Perro y lo impulsa a avanzar hacia objetivos más ambiciosos. Será un mes que exigirá flexibilidad, especialmente en ámbitos donde deba trabajar con personas con las que no tiene afinidad. Descansar bien y sostener rutinas saludables ayudará a atravesar este período con mayor equilibrio.
Chancho
Para el Chancho, junio representa un nuevo pico de intensidad dentro de un año que ya venía exigiendo cambios y replanteos. La energía empuja a buscar metas más grandes, pero también recuerda la importancia de actuar con criterio, mantener la calma y no dejarse arrastrar por la ansiedad o la presión externa.