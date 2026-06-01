Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en junio del 2026, según Ludovica Squirru

Las características propias del Caballo se intensifican y repercuten de variadas maneras en el resto de animales del zodíaco oriental, como es el caso de la Rata, que tendrá que ser cuidadosa tanto con su organismo como su bienestar emocional, ya que este tiempo se dividirá en dos partes donde será necesario tomar cautela. Al principio podría sentirse con menos energía y defensas más bajas, tanto en lo físico como en lo anímico. Hacia el cierre del mes aparecerá el cansancio acumulado, especialmente para quienes nacieron en 1984. La recomendación de Squirru es dosificar esfuerzos, ser amable consigo misma, así como tener cuidado con la economía y no caer en ambiciones.