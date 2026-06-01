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La SAT evalúa cortes de agua para reparar una importante fuga en el acueducto El Cadillal

Desde la empresa explicaron que en varias oportunidades se intentó reparar la avería sin interrumpir el funcionamiento del sistema. Sin embargo, las tareas presentan una complejidad técnica considerable debido al gran diámetro de la cañería y a la elevada presión con la que opera el acueducto.

a obra está cargo del gerente de Planificación e Infraestructura, ing. Sergio López; del gerente de Producción, Iván Buczek; y del vicepresidente de SAT, arq. Carlos Gallac, bajo la coordinación del presidente de la empresa, Dr. Marcelo Caponio.
a obra está cargo del gerente de Planificación e Infraestructura, ing. Sergio López; del gerente de Producción, Iván Buczek; y del vicepresidente de SAT, arq. Carlos Gallac, bajo la coordinación del presidente de la empresa, Dr. Marcelo Caponio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La SAT evalúa realizar cortes de agua programados en San Miguel de Tucumán para reparar una importante fuga en el acueducto El Cadillal y evitar mayores complicaciones.
  • Los intentos previos de reparación sin interrumpir el servicio fallaron debido al gran diámetro de la cañería y la alta presión con la que opera este conducto clave.
  • Los trabajos podrían generar baja presión o falta de suministro en amplios sectores de la capital. La empresa solicita a los usuarios seguir los canales oficiales.
Resumen generado con IA

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que la fuga de agua potable registrada en la intersección de avenida Francisco de Aguirre y Juan José Paso corresponde al acueducto El Cadillal, una de las principales conducciones que abastece de agua a la Planta Potabilizadora Muñecas.

Desde la empresa explicaron que en varias oportunidades se intentó reparar la avería sin interrumpir el funcionamiento del sistema. Sin embargo, las tareas presentan una complejidad técnica considerable debido al gran diámetro de la cañería y a la elevada presión con la que opera el acueducto.

Actualmente, equipos técnicos de la SAT continúan evaluando las alternativas para concretar una reparación definitiva. La empresa no descarta la necesidad de suspender temporalmente el servicio para avanzar con los trabajos.

En caso de que se disponga un corte programado, la SAT aseguró que informará oportunamente a la población, ya que la interrupción podría generar baja presión o falta de suministro en amplios sectores de San Miguel de Tucumán.

Las tareas son supervisadas por el gerente de Planificación e Infraestructura, Sergio López; el gerente de Producción, Iván Buczek; y el vicepresidente de la SAT, Carlos Gallac, bajo la coordinación del presidente de la empresa, Marcelo Caponio.

Desde la compañía solicitaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de información ante posibles novedades sobre la evolución de los trabajos y eventuales afectaciones en el servicio.

Temas Sociedad Aguas del TucumánEl Cadillal
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