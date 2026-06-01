Lanzan una campaña gratuita para detectar dermatitis atópica y facilitar diagnósticos tempranos
Del 1 al 7 de junio se puede solicitar turnos sin cargo para consultas con especialistas. La iniciativa busca mejorar el acceso al diagnóstico y la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel.
Resumen para apurados
- Entidades médicas lanzan en Argentina una campaña nacional gratuita del 1 al 7 de junio para detectar tempranamente la dermatitis atópica y mejorar la calidad de vida.
- Los turnos se piden por web o teléfono. Esta enfermedad inflamatoria crónica, que afecta al 10% de niños y adultos, suele tardar entre dos y cinco años en ser diagnosticada.
- Un diagnóstico temprano facilitará el acceso a terapias innovadoras y personalizadas, lo que evitará el impacto psicológico y social de los síntomas más graves a futuro.
Con el objetivo de promover la detección temprana de la dermatitis atópica y facilitar el acceso a especialistas, distintas entidades médicas y asociaciones de pacientes impulsan una nueva campaña nacional gratuita destinada a personas con signos y síntomas de esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel.
La iniciativa permitirá solicitar turnos gratuitos desde el 1 hasta el 7 de junio a través de la página pedirturno.com.ar o telefónicamente al 0800 222 3776, de lunes a viernes entre las 9 y las 14. Las consultas médicas se realizarán entre el 8 y el 12 de junio con profesionales de distintas provincias del país.
La campaña apunta a mejorar el acceso al diagnóstico y reducir las demoras en la detección de una enfermedad que, según especialistas, afecta de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen.
La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel caracterizada por brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor, enrojecimiento, costras e infecciones. Las lesiones pueden aparecer en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos y las zonas de flexión de las extremidades.
“La dermatitis atópica afecta al menos al 10% de los niños y adolescentes en nuestro país, y en cerca de tres de cada diez casos la enfermedad continúa en la adultez”, explicó la doctora Carolina Ledesma, presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO).
La especialista remarcó además que el impacto de la enfermedad excede lo físico. “El impacto en la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica es muy alto ya que atraviesa todo su entorno familiar, laboral y social”, sostuvo.
Síntomas y diferencias según la edad
Entre los síntomas más frecuentes aparecen la piel seca y agrietada, la picazón persistente, erupciones inflamadas, pequeñas protuberancias, exudado, costras, engrosamiento de la piel y oscurecimiento alrededor de los ojos.
Paula Luna, presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDLP) y vicepresidenta de SOARPSO, señaló que el cuadro clínico puede variar según la edad del paciente.
“En los niños pequeños suele localizarse en mejillas y superficies extensoras de los miembros, mientras que en los niños más grandes predomina en los pliegues, como adelante de los codos, detrás de las rodillas y el cuello. En jóvenes y adultos, se presenta con mayor frecuencia en párpados, pezones, muñecas, manos y pies”, indicó.
Los especialistas también advirtieron que la dermatitis atópica suele estar asociada a otras enfermedades alérgicas como alergia alimentaria, rinitis alérgica y asma.
“La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de origen multifactorial, donde intervienen factores genéticos, ambientales e inmunológicos”, explicó Silvana Monsell, presidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC).
La médica remarcó la importancia del trabajo conjunto entre alergistas y dermatólogos. “Permite evaluar tanto el estado de la piel como los posibles factores asociados, definir estrategias de tratamiento personalizadas y acompañar al paciente de manera sostenida”, afirmó.
Las dificultades para llegar al diagnóstico
Uno de los principales problemas que enfrenta esta enfermedad es la demora en el diagnóstico. Según relevamientos realizados en distintas provincias, seis de cada diez diagnósticos pueden tardar entre dos y cinco años.
“Es muy importante consultar ante los primeros síntomas porque eso permite tener un diagnóstico temprano y cambiar el rumbo de la enfermedad”, sostuvo Luna.
La especialista explicó que un abordaje temprano facilita la implementación de tratamientos personalizados, ayuda a controlar síntomas en casos graves y permite prevenir la progresión del eczema en formas leves.
Actualmente, cerca del 90% de los pacientes asegura ver afectada su calidad de vida de manera cotidiana. El impacto alcanza el ámbito laboral, escolar, social, emocional y económico.
El prurito o picazón constante es uno de los síntomas más incapacitantes. Las personas que padecen picazón crónica e intensa tienen el triple de posibilidades de desarrollar depresión y el doble de sufrir ansiedad.
“El prurito constante no permite prestar atención en el colegio o en el trabajo. Además favorece lesiones en la piel que facilitan infecciones y altera el sueño, lo que genera cansancio y somnolencia durante el día”, alertó Luna.
También señaló que la enfermedad limita actividades deportivas, recreativas y sociales, ya que muchos pacientes evitan exponerse por el aspecto visible de las lesiones. “La consulta temprana y el tratamiento adecuado permiten recuperar una salud integral y potenciar el desarrollo futuro”, aseguró.
Nuevos tratamientos y acceso a la atención
Silvia Fernández Barrio, fundadora y presidenta de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), remarcó que la dermatitis atópica “atraviesa mucho más que la piel”.
“En los casos moderados a severos puede afectar el descanso, la vida social, el trabajo, la escuela, la autoestima y también la dinámica familiar. Afecta la vida las 24 horas”, señaló.
La referente destacó además la importancia del acceso a tratamientos innovadores. “Las personas necesitan diagnóstico oportuno, seguimiento médico, información clara y acceso a las alternativas terapéuticas más adecuadas para cada etapa de la enfermedad”, afirmó.
Dependiendo de cada paciente, la enfermedad puede remitir en la infancia o requerir tratamientos prolongados y seguimiento especializado.
Para los cuadros moderados y graves, en los últimos años aparecieron nuevas herramientas terapéuticas, entre ellas medicamentos biológicos inhibidores de interleuquinas 4 y 13 y tratamientos orales inhibidores de JAK.
Cecilia Civale, presidenta de la Asociación Argentina de Dermatología (AAD), explicó que actualmente existen diversas opciones terapéuticas aprobadas. “Estas alternativas tienen como objetivo aliviar los síntomas cutáneos, disminuir la picazón y evitar recaídas. Además, es fundamental complementar el tratamiento con educación sobre el cuidado de la piel e identificación de factores desencadenantes”, detalló.
Fernández Barrio destacó finalmente el valor de este tipo de campañas. “Muchos pacientes atraviesan durante años un recorrido de consultas y tratamientos sin lograr una respuesta adecuada. Estas iniciativas permiten acortar ese camino, favorecer la detección oportuna y orientar a cada persona hacia el tratamiento correcto”, concluyó.