Lanzan una campaña gratuita para detectar dermatitis atópica y facilitar diagnósticos tempranos

La iniciativa permitirá solicitar turnos gratuitos desde el 1 hasta el 7 de junio a través de la página pedirturno.com.ar o telefónicamente al 0800 222 3776, de lunes a viernes entre las 9 y las 14. Las consultas médicas se realizarán entre el 8 y el 12 de junio con profesionales de distintas provincias del país.