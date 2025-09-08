Dermatitis atópica: el peso de las demoras

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) realizó una encuesta nacional entre 150 especialistas en dermatología, alergología y reumatología. El estudio arrojó un dato alarmante: en el 71% de los casos la autorización de la medicación demora más de 30 días o directamente se rechaza. Esto se traduce en inicios tardíos de tratamiento o en la interrupción de las dosis, con consecuencias directas en la salud de los pacientes. Además, el 22% de los encuestados señaló que las demoras también afectan la entrega de la medicación, y en casi la mitad de los casos (48%) se modifican esquemas o drogas por razones no clínicas, como cuestiones de precio o convenios.