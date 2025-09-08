Dermatitis atópica: el peso de las demoras

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica de la piel cuyo síntoma más característico es la picazón persistente. Puede manifestarse con lesiones en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, las manos y las extremidades. Aunque suele aparecer en la infancia, también se presenta en adolescentes y adultos. En la Argentina afecta a por lo menos el 10% de los niños y adolescentes, y en tres de cada diez casos la condición se mantiene en la adultez.
Más allá de lo clínico, la enfermedad impacta de lleno en la calidad de vida. “El impacto atraviesa el entorno familiar, laboral y social. Muchas personas desarrollan ansiedad, depresión o problemas para dormir”, explicó la dermatóloga Carolina Ledesma, presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (Soarpso).
La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) realizó una encuesta nacional entre 150 especialistas en dermatología, alergología y reumatología. El estudio arrojó un dato alarmante: en el 71% de los casos la autorización de la medicación demora más de 30 días o directamente se rechaza. Esto se traduce en inicios tardíos de tratamiento o en la interrupción de las dosis, con consecuencias directas en la salud de los pacientes. Además, el 22% de los encuestados señaló que las demoras también afectan la entrega de la medicación, y en casi la mitad de los casos (48%) se modifican esquemas o drogas por razones no clínicas, como cuestiones de precio o convenios.
Trabas
“Si bien conocemos estas trabas por la experiencia diaria con los pacientes, esta encuesta ofrece datos contundentes y es muy importante que se tomen en cuenta”, advirtió Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO.
Por esotos motivo, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales. “En la primera infancia existe la posibilidad de lograr la remisión. En otros casos, se requiere un tratamiento crónico, pero siempre controlado por profesionales especializados”, señaló Paula Luna, presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica.