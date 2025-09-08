Secciones
SociedadSalud

Dermatitis atópica: el peso de las demoras

Un informe nacional advierte que en el 71% de los casos la medicación se aprueba con retraso.

Dermatitis atópica: el peso de las demoras
Hace 5 Hs

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica de la piel cuyo síntoma más característico es la picazón persistente. Puede manifestarse con lesiones en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, las manos y las extremidades. Aunque suele aparecer en la infancia, también se presenta en adolescentes y adultos. En la Argentina afecta a por lo menos el 10% de los niños y adolescentes, y en tres de cada diez casos la condición se mantiene en la adultez.

Más allá de lo clínico, la enfermedad impacta de lleno en la calidad de vida. “El impacto atraviesa el entorno familiar, laboral y social. Muchas personas desarrollan ansiedad, depresión o problemas para dormir”, explicó la dermatóloga Carolina Ledesma, presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (Soarpso).

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) realizó una encuesta nacional entre 150 especialistas en dermatología, alergología y reumatología. El estudio arrojó un dato alarmante: en el 71% de los casos la autorización de la medicación demora más de 30 días o directamente se rechaza. Esto se traduce en inicios tardíos de tratamiento o en la interrupción de las dosis, con consecuencias directas en la salud de los pacientes. Además, el 22% de los encuestados señaló que las demoras también afectan la entrega de la medicación, y en casi la mitad de los casos (48%) se modifican esquemas o drogas por razones no clínicas, como cuestiones de precio o convenios.

La dermatitis atópica afecta a entre el 15% y el 25% de niños y adolescentes

La dermatitis atópica afecta a entre el 15% y el 25% de niños y adolescentes

Trabas

“Si bien conocemos estas trabas por la experiencia diaria con los pacientes, esta encuesta ofrece datos contundentes y es muy importante que se tomen en cuenta”, advirtió Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO.

Dermatitis atópica en verano: efectos negativos y cuidados

Dermatitis atópica en verano: efectos negativos y cuidados

Por esotos motivo, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales. “En la primera infancia existe la posibilidad de lograr la remisión. En otros casos, se requiere un tratamiento crónico, pero siempre controlado por profesionales especializados”, señaló Paula Luna, presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca

Insuficiencia renal: una enfermedad silenciosa que se diagnostica fácil, pero la mayoría la detecta tarde

Insuficiencia renal: una enfermedad silenciosa que se diagnostica fácil, pero la mayoría la detecta tarde

Protege tu audición: consejos de un experto para prevenir la pérdida auditiva en la adultez

Protege tu audición: consejos de un experto para prevenir la pérdida auditiva en la adultez

Jóvenes emprendedores del NOA: historias de resiliencia y propósito en el escenario de Endeavor

Jóvenes emprendedores del NOA: historias de resiliencia y propósito en el escenario de Endeavor

Lo más popular
Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas
1

Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas

Comer a deshora puede afectar tu salud mental, advierte la psicología
2

Comer a deshora puede afectar tu salud mental, advierte la psicología

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes
3

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

Truco de limpieza para sacar las manchas de aceite del piso
4

Truco de limpieza para sacar las manchas de aceite del piso

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan
5

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido
6

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

Más Noticias
Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Horóscopo Chino: los signos en alerta por posibles conflictos de pareja

Horóscopo Chino: los signos en alerta por posibles conflictos de pareja

¿Puede la bicicleta ser tu aliada contra el dolor de rodilla? un estudio revela los beneficios a largo plazo

¿Puede la bicicleta ser tu aliada contra el dolor de rodilla? un estudio revela los beneficios a largo plazo

Rutina de entrenamiento: tres variantes de la plancha para reducir los dolores de espalda

Rutina de entrenamiento: tres variantes de la plancha para reducir los dolores de espalda

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan

¿Qué es el horóscopo maya y cuál es tu signo?

¿Qué es el horóscopo maya y cuál es tu signo?

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

Comentarios