Una tucumana apostó por Relaciones Internacionales y creó las oportunidades que no encontraba

Su historia comenzó mucho antes del viaje. Durante años participó en Uniendo Metas, la organización que impulsa el Modelo de Naciones Unidas más grande del norte argentino. Primero fue estudiante y luego asumió roles de coordinación y liderazgo. “Yo era una persona tímida y los modelos hicieron que yo tenga una voz o que pueda hablar al frente de alguien”, recuerda.