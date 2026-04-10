“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán

El cierre tuvo otra energía. Cuando se abrió el espacio para preguntas, la charla dejó de ser exposición y pasó a ser conversación. Desde las butacas empezaron a aparecer inquietudes muy concretas: becas de fútbol, oportunidades para quienes quieren dedicarse al arte, programas de estudio en Estados Unidos. No eran preguntas hechas desde la curiosidad lejana, sino desde una necesidad más cercana, como si de a poco ese universo hubiera dejado de verse ajeno. En ese momento quedó claro que algo se había movido durante la mañana. Los chicos ya no estaban preguntando si de verdad era posible acceder a esas experiencias, sino de qué manera podían empezar a hacerlo ellos también.