¿De Buenos Aires o de la Patagonia? Un proyecto artístico del NOA responde

Samia Linares lleva año y medio sin pisar ese oasis. Desde México, lo está mostrando al mundo. Ella, que perdió la cuenta de las veces que le preguntaron si era de Buenos Aires o de la Patagonia, decidió en algún momento dejar de explicar y empezar a mostrar. Y no sola: con una red de artistas del noroeste argentino dispersos por Los Ángeles, Portugal, Buenos Aires y todo el NOA, que juntos construyeron "El Norte que Habita" —un proyecto colaborativo que une fotografía, intervención gráfica y cerámica para contar la región desde adentro, con sus propias voces.