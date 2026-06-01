El antecedente de Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026, contra San Lorenzo que pocos recuerdan

Tim Payne pasó de ser un nombre prácticamente desconocido para gran parte del público argentino a convertirse en uno de los fenómenos virales más inesperados en la previa del Mundial 2026. Entre memes, publicaciones y bromas que se multiplicaron en redes sociales, el mediocampista de Nueva Zelanda ganó una popularidad repentina. Sin embargo, pocos recuerdan que hace más de una década ya había tenido un cruce directo con un equipo argentino en una de las competencias más importantes del planeta.