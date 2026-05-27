Miles Davis, un siglo de un genio que reinventó la música

Miles Dewey Davis III nació el 26 de mayo de 1926 en Alton, Illinois, y creció en East St. Louis en el seno de una familia afroamericana de posición acomodada. Ese origen marcó su carácter: la comodidad material convivió desde temprano con la asfixia de la segregación racial, y esa tensión nunca lo abandonaría. La trompeta llegó a sus manos en la infancia y se convirtió en una prolongación natural de su cuerpo. A los 17 años ya dirigía músicos adultos en clubes nocturnos, con madurez y disciplina.
A mediados de los años 40 viajó a Nueva York para estudiar en la academia Juilliard, pero su universidad fueron los clubes de jazz de Harlem y la calle 52. Allí se sumó a la banda del saxofonista Charlie Parker y desde ese lugar empezó a construir su propio lenguaje: una música basada en la contención, el silencio y la pausa, en abierta rebeldía contra el vertiginoso virtuosismo que dominaba la escena.
Lo que siguió fue una sucesión de revoluciones que abarcó casi cinco décadas. Davis no transitó la historia del jazz; la escribió. Desde las sesiones fundacionales de Birth of the Cool hasta la austeridad modal de Kind of Blue, pasando por la densidad orquestal de Sketches of Spain y la erupción eléctrica de Bitches Brew, cada etapa de su carrera fue una ruptura deliberada con la anterior. Prefirió destruir sus logros antes que repetirse.
Excesos
Su vida personal estuvo marcada por el desgaste físico, los excesos y largos períodos de crisis. En los años 70, la enfermedad lo alejó del escenario. Volvió en los 80 renovado, sumando sintetizadores y músicos jóvenes. Murió el 28 de septiembre de 1991 en California, a los 65 años. Dejó un legado que transformó para siempre la forma de concebir, grabar y escuchar la música.
Su influencia trascendió el jazz. Músicos de rock, funk, hip-hop y música electrónica admiten inspiración en su obra. Artistas como Prince, Herbie Hancock o Radiohead señalaron la huella de Davis en su propio trabajo. La idea de que un disco puede ser un organismo vivo y en constante transformación, que la improvisación es una forma legítima de composición y que romper las reglas es un acto creativo son conceptos que Davis instaló en la cultura musical del siglo XX y que siguen vigentes.