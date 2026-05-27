Miles Davis, un siglo de un genio que reinventó la música

Miles Dewey Davis III nació el 26 de mayo de 1926 en Alton, Illinois, y creció en East St. Louis en el seno de una familia afroamericana de posición acomodada. Ese origen marcó su carácter: la comodidad material convivió desde temprano con la asfixia de la segregación racial, y esa tensión nunca lo abandonaría. La trompeta llegó a sus manos en la infancia y se convirtió en una prolongación natural de su cuerpo. A los 17 años ya dirigía músicos adultos en clubes nocturnos, con madurez y disciplina.