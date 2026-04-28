Efecto RIGI: el Gobierno prevé anuncios de inversión por hasta U$S40.000 millones en las próximas semanas

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el optimismo oficial respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y anticipó que, en el corto plazo, se formalizarán proyectos por un monto de entre U$S30.000 y U$S 40.000 millones.
Durante su participación en ExpoEFI, el titular de Hacienda señaló que el sector de "upstream" (exploración y producción de hidrocarburos) será el gran dinamizador de estos desembolsos.
Con estas proyecciones, el acumulado de anuncios de inversión futura bajo la actual gestión ya roza los U$S 100.000 millones.
El plan económico del Gobierno apuesta a que estos fondos, concentrados principalmente en minería y energía, actúen como el motor principal para reactivar la actividad y estabilizar la entrada de divisas. El foco estratégico se mantiene en Vaca Muerta, consolidándose como el epicentro de los proyectos de mayor envergadura del país.