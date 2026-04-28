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Efecto RIGI: el Gobierno prevé anuncios de inversión por hasta U$S40.000 millones en las próximas semanas

Con estas proyecciones, el acumulado de anuncios de inversión futura bajo la actual gestión ya roza los U$S 100.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo.
Hace 48 Min

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el optimismo oficial respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y anticipó que, en el corto plazo, se formalizarán proyectos por un monto de entre U$S30.000 y U$S 40.000 millones. 

Durante su participación en ExpoEFI, el titular de Hacienda señaló que el sector de "upstream" (exploración y producción de hidrocarburos) será el gran dinamizador de estos desembolsos.

Con estas proyecciones, el acumulado de anuncios de inversión futura bajo la actual gestión ya roza los U$S 100.000 millones. 

El plan económico del Gobierno apuesta a que estos fondos, concentrados principalmente en minería y energía, actúen como el motor principal para reactivar la actividad y estabilizar la entrada de divisas. El foco estratégico se mantiene en Vaca Muerta, consolidándose como el epicentro de los proyectos de mayor envergadura del país.

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