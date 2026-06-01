Así está el hotel Origin, el lugar en el que la selección argentina armó su "búnker" en Kansas City

Resumen para apurados
- La AFA acondicionó el Origin Hotel en Kansas City como el búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026, con el fin de hospedar al plantel durante la competencia.
- El hotel fue decorado con temática albiceleste, fotos de Messi y frases motivadoras. Su ubicación estratégica facilita el acceso al estadio de debut y al predio de entrenamiento.
- Esta preparación personalizada busca brindar la tranquilidad y comodidad necesarias para que el equipo afronte la Copa del Mundo con el objetivo de defender el título de Qatar.
Estados Unidos queda a miles de kilómetros de Argentina. Sin embargo, durante el Mundial 2026, la Selección tendrá en Kansas City un espacio pensado para sentirse cerca de casa. Ese lugar es el Origin Hotel, elegido por la AFA como centro de operaciones durante la Copa del Mundo y completamente ambientado para recibir a Lionel Scaloni, su cuerpo técnico y los futbolistas.
Â¡El Origin Hotel Kansas City, bien albiceleste!— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 27, 2026
Gran trabajo el que se estÃ¡ realizando para recibir a la Scaloneta. AsÃ estÃ¡ quedando el espacio donde se hospedarÃ¡ nuestra SelecciÃ³n durante el Mundial.
Â¡VAMOS ARGENTINA, TODOS JUNTOS! pic.twitter.com/H2V4MYCxvS
Las imágenes difundidas por Claudio Tapia en sus redes sociales muestran que el hotel fue transformado especialmente para la estadía del campeón del mundo. Desde el ingreso predominan los colores celeste y blanco, acompañados por banderas, gigantografías y mensajes de apoyo al seleccionado.
Frases como “Vamos Argentina”, “Coronados de gloria”, “Todos juntos” y “Juntos otra vez” decoran distintos sectores del establecimiento. Además, hay murales, cuadros y fotografías de las principales figuras del plantel, entre ellas Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez. Incluso una enorme ilustración del ómnibus de la Selección forma parte de la escenografía preparada para la concentración.
La personalización también alcanzó a las habitaciones. Las puertas fueron identificadas con imágenes de los jugadores y distintos detalles vinculados al seleccionado, en una apuesta por generar un ambiente familiar y confortable durante la competencia.
Una concentración pensada para que la Selección encuentre paz y comodidad
El Origin Hotel está ubicado en el sector de Berkley Riverfront, a orillas del río Missouri. Inaugurado en 2024, cuenta con cinco pisos y 118 habitaciones, y fue el primer establecimiento construido sobre esa ribera de la ciudad. Su ubicación resultó determinante para la elección de la AFA: se encuentra a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y a apenas 15 del Arrowhead Stadium, en el que Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia.
El complejo dispone además de más de 1.500 metros cuadrados destinados a reuniones y eventos, espacios que serán utilizados por el cuerpo técnico durante la estadía. Aunque el hotel cuenta con un gimnasio propio, la estructura fue considerada insuficiente para las necesidades de un seleccionado de élite. Por ese motivo, la AFA impulsó la instalación de un gimnasio complementario en uno de los sectores del estacionamiento, para que los futbolistas puedan realizar trabajos físicos sin necesidad de trasladarse.
La preparación principal se desarrollará en el moderno Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City. Pero puertas adentro del hotel, cada detalle fue pensado para que la "Scaloneta" tenga un refugio propio en suelo estadounidense mientras busca defender la corona conquistada en Qatar.