Así está el hotel Origin, el lugar en el que la selección argentina armó su "búnker" en Kansas City

El complejo dispone además de más de 1.500 metros cuadrados destinados a reuniones y eventos, espacios que serán utilizados por el cuerpo técnico durante la estadía. Aunque el hotel cuenta con un gimnasio propio, la estructura fue considerada insuficiente para las necesidades de un seleccionado de élite. Por ese motivo, la AFA impulsó la instalación de un gimnasio complementario en uno de los sectores del estacionamiento, para que los futbolistas puedan realizar trabajos físicos sin necesidad de trasladarse.