Girvau habló tras un fin de semana con tres homicidios en Tucumán: “Son situaciones de una sociedad conflictiva”

Resumen para apurados
- El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, analizó este lunes los tres homicidios ocurridos el fin de semana en la provincia debido a una 'sociedad conflictiva'.
- Los casos incluyeron peleas familiares, riñas y un hecho con un policía fuera de servicio que fue apartado de la fuerza y detenido mientras avanza la investigación judicial.
- Ante la escalada de violencia, la fuerza implementará operativos especiales con patrullas motorizadas y prohibición de alcohol durante los partidos del Mundial en Tucumán.
El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió este lunes, en LA GACETA, a la seguidilla de hechos violentos registrados durante el fin de semana en la provincia, que dejaron un saldo de tres homicidios, además de graves accidentes de tránsito.
Girvau precisó que uno de los casos ocurrió en el interior de un colectivo que trasladaba trabajadores del limón, donde una pelea derivó en un ataque con arma blanca. “Hay una pelea en el interior donde lo solucionan con un cuchillo y la persona pierde la vida”, describió.
El segundo hecho tuvo como protagonistas a dos hermanos, mientras que el tercero involucra a un efectivo policial que, según indicó, estaba fuera de servicio. “Aparentemente sale de un baile, discute con otra persona y saca un arma”, explicó.
Sobre este último caso, confirmó que el agente ya fue apartado de la fuerza. “Está prácticamente desafectado de la Policía. La División Homicidios y la fiscalía interviniente están avanzando; está aprehendido y será llevado a audiencia en las próximas horas”.
El jefe policial remarcó que se recolectaron pruebas clave para la investigación. “Ya hemos conseguido registros fílmicos, testimonios y se trabaja en varias líneas investigativas para esclarecer el hecho. Los efectivos policiales no deben actuar de esa manera”, enfatizó.
En ese contexto, Girvau vinculó los episodios a un clima social complejo. “Son situaciones que nos llevan a intervenir permanentemente y que reflejan una sociedad conflictiva”, sostuvo.
Por otro lado, el titular de la fuerza anticipó que se implementarán operativos especiales de seguridad durante los partidos de la Selección argentina en el Mundial, ante la previsión de concentraciones masivas.
“Se va a trabajar con infantería y patrullas motorizadas en toda la provincia. Queremos que sean festejos tranquilos”, indicó. Además, advirtió que no se permitirá el consumo de alcohol en la vía pública durante los horarios de los encuentros.
“Ya está todo diagramado. Estamos esperando que llegue el momento”, concluyó.