Juan Manuel Cerúndolo ganó otra batalla maratónica y avanzó a octavos de Roland Garros

Resumen para apurados
- El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo avanzó este sábado a octavos de final de Roland Garros en París al vencer al español Martín Landaluce tras casi seis horas de juego.
- El triunfo llega tras la histórica victoria ante el número uno, Jannik Sinner, y en una jornada de contrastes por la eliminación de su hermano Francisco ante Zachary Svajda.
- Instalado entre los 16 mejores en el mejor momento de su carrera, Cerúndolo se enfrentará en octavos de final al italiano Matteo Berrettini por un lugar en cuartos de final.
Hace apenas dos días, Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Garros al eliminar a Jannik Sinner, número uno del mundo y principal favorito al título. Este sábado confirmó que aquello no había sido una casualidad. Después de más de cinco horas y media de lucha, el argentino derrotó al español Martín Landaluce y se clasificó por primera vez a los octavos de final del Grand Slam parisino.
Fue una jornada de emociones cruzadas para la familia Cerúndolo. Mientras Francisco se despedía del torneo tras caer ante el estadounidense Zachary Svajda, Juan Manuel seguía escribiendo la mejor historia de su carrera sobre el polvo de ladrillo francés.
El bonaerense necesitó de toda su resistencia física y mental para superar a Landaluce, una de las jóvenes promesas del tenis español. El partido fue una verdadera batalla de casi seis horas y que se resolvió en el super tie-break del quinto set.
Cerúndolo comenzó mejor y se llevó el primer parcial por 6-4, pero el español reaccionó y empató el encuentro tras imponerse en un extenso tie-break. Lejos de desmoronarse, el argentino recuperó la ventaja en otro desempate, esta vez favorable por 7-4, para quedar nuevamente al frente.
Nada fue sencillo. Landaluce volvió a igualar el marcador en el cuarto set y obligó a una definición dramática. Allí apareció la versión más combativa de Cerúndolo. En un quinto parcial cargado de tensión, el argentino resistió la presión y terminó imponiéndose por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8).
La victoria no solo le permitió avanzar de ronda. También confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de eliminar a Sinner y de superar otra prueba extrema, Cerúndolo se instaló entre los 16 mejores jugadores del torneo.
Su próximo desafío será de alto voltaje. En los octavos de final se enfrentará al italiano Matteo Berrettini, que viene de dejar en el camino a Francisco Comesaña en otro maratónico partido a cinco sets. París ya tiene una de las historias inesperadas de esta edición y Juan Manuel Cerúndolo quiere seguir escribiéndola.