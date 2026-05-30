Juan Manuel Cerúndolo ganó otra batalla maratónica y avanzó a octavos de Roland Garros

Hace apenas dos días, Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Garros al eliminar a Jannik Sinner, número uno del mundo y principal favorito al título. Este sábado confirmó que aquello no había sido una casualidad. Después de más de cinco horas y media de lucha, el argentino derrotó al español Martín Landaluce y se clasificó por primera vez a los octavos de final del Grand Slam parisino.