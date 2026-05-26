Más de 1.300 chicos integran coros y orquestas escolares en Tucumán

El frío se les derritió en la garganta apenas comenzaron a entonar “Seguir viviendo sin tu amor”, la icónica canción de Luis Alberto Spinetta. “Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor”. Al principio la letra no parecía tener mucho que ver con la Semana de Mayo que se homenajeaba en el parque Avellaneda, pero los chicos del coro de la escuela media de El Naranjo, de Burruyacu, le dieron un sentido nuevo: la Patria, “¿quién podría vivir sin ese amor que nos da sentido como ciudadanos?”, se preguntaron. Y al sol, ese ausente en la tarde del viernes durante el concierto, le cantaron “El sol del 25”, descargando una catarata de aplausos.
“A mí me encanta cantar y bailar el malambo. En la escuela tenemos coro tres veces a la semana y actuamos en todos los actos. Pero esta es la primera vez nos tocó venir a la ciudad”, dice emocionado Ciro Galarza, alumno de 12 años de la escuela de El Naranjo. “Yo quiero ser músico, aunque también policía”, cuenta su compañero de 1° año Santino Romano. “Aunque este programa de coros y orquestas funciona hace 17 años, siempre estamos descubriendo nuevos talentos. Gracias a la música muchos chicos de localidades muy alejadas, como El Naranjo, descubren que hay otro mundo además de la cosecha del limón y el trabajo en la comuna para su futuro”, reflexiona el director del coro Sergio Destassio.
El programa de coros y orquestas fue creado por la Nación, pero se provincializó en 2019. El entusiasmo de los alumnos por participar en los coros y en las orquestas es cada vez mayor.
Entusiasmo
“Comenzamos con 500 alumnos hace dos años y ahora tenemos más de 1.300”, dice con orgullo el referente del programa, Marcelo Ruiz. En las escuelas de la provincia funcionan 10 orquestas y nueve coros. Se turnan para actuar en las grandes fechas patrias, como esta de la Revolución de Mayo, que convocó a las autoridades del Ministerio de Educación, presididas por la ministra, Susana Montaldo. Esta vez participaron los coros de las escuelas Congreso y El Naranjo, y las orquestas Bernabé Aráoz y Nicolás Avellaneda.
El entusiasmo de los chicos es muy grande, según Ruiz. Por eso en junio volverán a abrir las inscripciones al coro y a las orquestas, para incluir más alumnos. El profesor destaca que el programa ofrece clases con profesores y los instrumentos. Los chicos no tienen que poner nada. Las clases de orquesta se dictan los sábados de 9 a 13 y de 14 a 18, según los turnos correspondientes, y las de coros, dos o tres veces durante la semana. “Es un lujo para la escuela. A los chicos les encanta; y después muchos siguen la carrera de músico”, dice. Además aclara que los alumnos participan desde el primer día en las orquestas, actúan en los eventos regulares como el 9 de Julio, el Día del Maestro o el 17 de agosto, entre otros, y terminan con el gran concierto navideño.
Vanina Lobo, alumna de 15 años de la escuela Bernabé Aráoz, dice que ella llegó a la escuela sin ningún conocimiento de música. “Comencé a aprender en la primaria y ahora toco violín, contrabajo y percusión. Me quiero dedicar a la música cuando egrese, porque también bailo folclore, árabe, reagge y kapo”. Ella considera la escuela como un lugar seguro para desconectarse de lo que le hace mal.
Quien realmente está feliz con todo lo que aprenden los chicos es el profesor Sergio Tomás, de la escuela Bernabé Aráoz. “Tenemos más de 70 alumnos que tocan violín, viola, violonchelo, contrabajo, saxo, clarinete y hasta una tuba”, dice.
Durante el encuentro la ministra entregó instrumentos musicales y se refirió a la importancia de que los chicos participen en el Mes de Mayo, en el que se vienen realizando múltiples actividades culturales, entre ellas, el Mayito de las Letras. En el acto también se encontraban la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el director de Educación Superior No Universitaria y Artística, Carlos Bulacios, y la directora de Educación Técnica y Formación Profesional, Ana García Salemi.
Los alumnos interpretaron piezas del cancionero popular como “La Cumparsita”, “El sol de mayo” y “El humahuaqueño” y “El Pinao”, entre otros, además del Himno Nacional Argentino.