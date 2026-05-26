Más de 1.300 chicos integran coros y orquestas escolares en Tucumán

El entusiasmo de los chicos es muy grande, según Ruiz. Por eso en junio volverán a abrir las inscripciones al coro y a las orquestas, para incluir más alumnos. El profesor destaca que el programa ofrece clases con profesores y los instrumentos. Los chicos no tienen que poner nada. Las clases de orquesta se dictan los sábados de 9 a 13 y de 14 a 18, según los turnos correspondientes, y las de coros, dos o tres veces durante la semana. “Es un lujo para la escuela. A los chicos les encanta; y después muchos siguen la carrera de músico”, dice. Además aclara que los alumnos participan desde el primer día en las orquestas, actúan en los eventos regulares como el 9 de Julio, el Día del Maestro o el 17 de agosto, entre otros, y terminan con el gran concierto navideño.