“Más educación, menos abandono”: la Escuela Normal volvió a marchar y reclamó respuestas

“No recorten las lenguas, recorten la ignorancia” decía uno de los carteles que sostenía un alumno de primaria durante la protesta que la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi” realizó esta noche para reclamar respuestas por problemas edilicios y pedagógicos. La marcha comenzó pasadas las 19 frente al Ministerio de Educación, ubicado en avenida Sarmiento 850, y avanzó por 25 de Mayo durante varias cuadras hasta Casa de Gobierno. Alumnos de todas las divisiones, padres, egresados y ex profesores participaron de la movilización.