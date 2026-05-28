¿Cuáles son los problemas que enfrenta la escuela secundaria?

La cantidad de alumnos influye de manera significativa en la percepción de problemas y en la valoración de los cambios recientes en el régimen académico, los sistemas de evaluación, entre otros. Las escuelas más pequeñas (<100 alumnos) presentan menores niveles de desmotivación docente, o de dificultades asociadas a la articulación entre asignaturas o a la disponibilidad de materiales, con brechas que superan los 10 puntos respecto de las instituciones más grandes. Asimismo, tienden a valorar positivamente las reformas implementadas en los últimos años, mientras que las escuelas con mayor matrícula muestran posiciones más críticas. Esto sugiere que las escuelas más pequeñas parecen contar con mayores márgenes de adaptación institucional frente a los desafíos educativos. El estudio reúne los resultados de una encuesta nacional aplicada en 2026, que alcanzó a 1.148 educadores en alrededor de 750 escuelas secundarias de la Argentina, con el objetivo de relevar sus percepciones sobre el estado actual del sistema educativo, los cambios recientes y los desafíos de transformación de la escuela secundaria argentina.