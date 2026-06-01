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Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Kansas City en medio de la preocupación por su físico

El capitán arribó al búnker junto a Rodrigo De Paul y encendió las alarmas por una sobrecarga muscular que lo obligaría a perderse los partidos amistosos.

LLEGÓ EL 10. Lionel Messi baja del avión junto a su compañero Rodrigo De Paul y es recibido por los utileros de la Selección.
LLEGÓ EL "10". Lionel Messi baja del avión junto a su compañero Rodrigo De Paul y es recibido por los utileros de la Selección.
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se sumó este lunes a la Selección en Kansas City para iniciar la preparación al Mundial 2026, bajo alerta por una sobrecarga muscular en su pierna izquierda.
  • El capitán sufrió una fatiga en el isquiotibial izquierdo durante un partido con Inter Miami, lo que le demandará entre 10 y 14 días de recuperación según el parte médico.
  • Aunque se perdería los amistosos ante Honduras e Islandia, se espera que Messi llegue en condiciones para el debut de Argentina frente a Argelia el próximo 11 de junio.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entró en su fase decisiva y la selección argentina ya cuenta con su bandera en el búnker. Lionel Messi se presentó este lunes en el predio del Sporting Kansas City para sumarse oficialmente a la delegación "albiceleste", que había aterrizado en la ciudad norteamericana el día anterior con 18 de los 26 convocados. El capitán llegó acompañado por Rodrigo De Paul y fue recibido con el afecto habitual por Mario De Stéfano, el histórico utilero del combinado nacional. Sin embargo, su desembarco no estuvo exento de preocupación: el astro arrastra una dolencia física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico a pocas semanas del debut.

La lupa sobre el isquiotibial izquierdo del capitán

La sombra que sobrevuela la concentración argentina es una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo del futbolista del Inter Miami. Messi encendió los focos de alerta tras pedir el cambio en el minuto 73 del último compromiso de la MLS —una frenética victoria por 6 a 4 ante Philadelphia Union— con visibles muestras de incomodidad en su pierna izquierda.

El parte médico oficial emitido por la franquicia de Florida diagnosticó una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular", estimando un plazo prudencial de recuperación de entre 10 y 14 días que dependerá estrictamente de su evolución clínica y funcional.

Por su parte, el periodista especializado en la cobertura de la Selección Gastón Edul aclaró que su salida aquel partido con las "Garzas" sólo fue por precaución. Además, detalló que la molestia lo obligaría a perderse los amistosos previos con Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio), pero llegaría sin problemas al debut con Argelia (11 de junio).

Lionel Scaloni no ocultó la vigilia colectiva en torno a la salud de la "Pulga": "Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas", confió el entrenador en diálogo con DSports. 

Con la honestidad que lo caracteriza, el DT asumió la complejidad del panorama. "A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. No solo con él. La mayoría de los jugadores que han tenido problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", cerró.

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