Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Kansas City en medio de la preocupación por su físico

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entró en su fase decisiva y la selección argentina ya cuenta con su bandera en el búnker. Lionel Messi se presentó este lunes en el predio del Sporting Kansas City para sumarse oficialmente a la delegación "albiceleste", que había aterrizado en la ciudad norteamericana el día anterior con 18 de los 26 convocados. El capitán llegó acompañado por Rodrigo De Paul y fue recibido con el afecto habitual por Mario De Stéfano, el histórico utilero del combinado nacional. Sin embargo, su desembarco no estuvo exento de preocupación: el astro arrastra una dolencia física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico a pocas semanas del debut.