Primer paso hacia la gloria: la Selección ya está en Estados Unidos

El viaje había comenzado durante la madrugada del domingo en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza. Allí, cuerpo técnico y futbolistas convocados se habían reunido durante los últimos días para ultimar detalles antes de emprender la aventura mundialista. Desde ese complejo, un micro especialmente identificado con imágenes de la Selección trasladó al grupo hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza. Luego de cumplir con los controles migratorios y completar la carga del equipaje, la delegación abordó un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas. El detalle no pasó inadvertido: la aeronave llevaba la identificación AR1978, una referencia que muchos interpretaron como un guiño a la primera estrella mundial obtenida por Argentina en aquel histórico campeonato disputado en suelo local.