Primer paso hacia la gloria: la Selección ya está en Estados Unidos

Resumen para apurados
- La Selección Argentina llegó este domingo a Kansas City, EE.UU., para iniciar su concentración de cara al Mundial 2026 y comenzar la defensa del título.
- El plantel viajó en un chárter desde Ezeiza con 18 futbolistas, mientras se espera que figuras como Lionel Messi se sumen directamente en la sede estadounidense.
- El equipo iniciará las prácticas en un complejo de alto rendimiento de cara al debut del 16 de junio ante Argelia, con la meta de lograr el bicampeonato mundial.
Con la ilusión intacta de volver a hacer historia, la Selección Argentina aterrizó este domingo en Kansas City, la ciudad estadounidense que servirá como base de operaciones durante el Mundial 2026. De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio el primer paso concreto en la defensa del título conquistado en Qatar 2022 y comenzó oficialmente el camino hacia un desafío tan complejo como apasionante: intentar convertirse nuevamente en campeón del mundo.
La llegada del seleccionado generó una enorme expectativa entre los hinchas que viven en Estados Unidos y también entre aficionados de distintas nacionalidades que se acercaron para recibir a los campeones del mundo. Banderas argentinas, camisetas “albicelestes” y casacas de distintos clubes del país le dieron color a una jornada cargada de entusiasmo en los alrededores del Origin Hotel Kansas City, donde se hospedará el plantel durante la primera etapa de la competencia.
El micro que trasladó a la delegación desde el aeropuerto fue recibido con aplausos, cánticos y celulares en alto. Apenas los fanáticos advirtieron la llegada de los jugadores, se acercaron a las vallas decoradas con los colores celeste y blanco para intentar conseguir una fotografía o registrar en video el arribo de sus ídolos. La pasión argentina volvió a hacerse sentir lejos de casa.
El viaje había comenzado durante la madrugada del domingo en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza. Allí, cuerpo técnico y futbolistas convocados se habían reunido durante los últimos días para ultimar detalles antes de emprender la aventura mundialista. Desde ese complejo, un micro especialmente identificado con imágenes de la Selección trasladó al grupo hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza. Luego de cumplir con los controles migratorios y completar la carga del equipaje, la delegación abordó un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas. El detalle no pasó inadvertido: la aeronave llevaba la identificación AR1978, una referencia que muchos interpretaron como un guiño a la primera estrella mundial obtenida por Argentina en aquel histórico campeonato disputado en suelo local.
El avión despegó a las 2.16 de la madrugada y aterrizó poco después del mediodía en Kansas City, una de las sedes elegidas por la organización del Mundial. Allí ya esperaba una importante estructura logística preparada para recibir al campeón defensor. Entre los 18 futbolistas que partieron desde Buenos Aires se encuentran Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López. También viajaron varios jóvenes que trabajarán junto al plantel principal mientras el cuerpo técnico monitorea el estado físico de algunos convocados. Entre ellos figuran Tomás Aranda, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Simón Escobar e Ignacio Ovando, además de Agustín Giay y Nicolás Capaldo.
La delegación todavía no está completa. En las próximas horas se sumarán directamente en Estados Unidos algunas de las máximas figuras del equipo, que arribarán desde diferentes ciudades tras finalizar sus compromisos con sus respectivos clubes. Entre los nombres más esperados aparecen Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez. También se incorporarán Juan Musso y Facundo Medina para completar la nómina definitiva de 26 futbolistas.
Junto a Scaloni viajaron además sus principales colaboradores: Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Luis Martín y Matías Manna, además de médicos, kinesiólogos, utileros, responsables de seguridad, personal administrativo y encargados de prensa.
Kansas City fue elegida cuidadosamente como centro de operaciones. El seleccionado se alojará en el moderno Origin Hotel, que cuenta con todas las comodidades necesarias para una competencia de semejante exigencia. Además, la ubicación resulta estratégica por su cercanía al complejo de entrenamientos que utilizará el equipo durante la Copa del Mundo.
A apenas 21 minutos del hotel se encuentra el Sporting KC Training Centre, también conocido como Compass Minerals National Performance Center, un predio de última generación perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS. El complejo dispone de canchas de primer nivel, gimnasio equipado con tecnología de última generación, salas de recuperación física, hidroterapia, análisis audiovisual y todas las herramientas necesarias para que el cuerpo técnico pueda trabajar en óptimas condiciones.
Allí comenzará la preparación final para el debut del 16 de junio frente a Argelia. Con la experiencia de los campeones del mundo, el liderazgo de Scaloni y la expectativa de millones de argentinos, la Selección ya está instalada en suelo norteamericano. El sueño de defender la corona ya está en marcha.