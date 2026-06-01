Cavallo advirtió las dos condiciones críticas para que el plan económico de Milei tenga éxito

Cavallo elogió la compra de divisas por parte del BCRA, al calificarla como la decisión macroeconómica más acertada desde abril. Para el exfuncionario, esta acumulación no solo otorga solvencia, sino que es la herramienta más eficaz para desplomar el Riesgo País, reduciendo así el costo del endeudamiento tanto para el Estado como para el sector privado.