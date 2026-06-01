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Cavallo advirtió las dos condiciones críticas para que el plan económico de Milei tenga éxito

La receta del exministro de Economía para la gestión libertaria incluyó dos puntos fundamentales como son las reservas y el crédito.

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, dejó sus recomendaciones.
Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, dejó sus recomendaciones.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Domingo Cavallo advirtió en su blog que el éxito del plan económico de Javier Milei en Argentina depende de fortalecer las reservas del BCRA y dinamizar el crédito en dólares.
  • El exministro elogió la compra de divisas del BCRA y propuso usar modelos de Perú y Uruguay para volcar los depósitos en dólares al crédito productivo ante las trabas del cepo.
  • Según Cavallo, estas medidas permitirán reactivar la economía y bajar la inflación antes de las elecciones de 2025, apuntando a un esquema bimonetario definitivo sin cepo.
Resumen generado con IA

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, analizó los desafíos inmediatos de la gestión de Javier Milei y señaló que el éxito del plan oficial depende ahora de dos pilares fundamentales: robustecer las reservas del Banco Central y dinamizar el crédito bancario en moneda extranjera.

A través de su blog personal, el economista advirtió que, si bien el equilibrio fiscal es innegociable, su capacidad para seguir reduciendo la inflación será cada vez más limitada hacia 2025. 

Según su visión, para que la desinflación se profundice y la actividad económica repunte antes de las elecciones legislativas, el Gobierno debe atender dos frentes clave:

1- Reservas como escudo contra el Riesgo País

Cavallo elogió la compra de divisas por parte del BCRA, al calificarla como la decisión macroeconómica más acertada desde abril. Para el exfuncionario, esta acumulación no solo otorga solvencia, sino que es la herramienta más eficaz para desplomar el Riesgo País, reduciendo así el costo del endeudamiento tanto para el Estado como para el sector privado.

2- Desbloquear el crédito en dólares

La segunda condición radica en convertir el aumento de depósitos en dólares -impulsado por la flexibilización del cepo- en crédito real para la producción. Cavallo advirtió que las restricciones actuales impiden que ese ahorro se vuelque a la inversión y al capital de trabajo. 

En este punto, respaldó la postura del Ejecutivo frente al FMI, sugiriendo seguir los modelos de Perú y Uruguay para permitir una mayor expansión crediticia en moneda dura.

Hacia un esquema bimonetario sin cepo

Cavallo reiteró que el horizonte de estabilidad definitiva requiere la eliminación total de las restricciones cambiarias. "Solo cuando desaparezca el cepo y el dólar cumpla las mismas funciones que el peso, se disipará el riesgo de un salto cambiario", resaltó.

El ex funcionario menemista insistió en que un sistema bimonetario pleno es la única garantía para evitar futuras crisis de liquidez.

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