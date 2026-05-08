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Cavallo le respondió a Milei tras las críticas por sus dichos sobre el plan económico

“¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista?”, escribió el ex ministro de Economía en su cuenta de X.

Domingo Cavallo. Archivo Domingo Cavallo. Archivo
Hace 5 Min

Resumen para apurados

  • Domingo Cavallo respondió en redes sociales a las críticas de Javier Milei y Luis Caputo, defendiendo su propuesta de liberar el mercado cambiario para bajar el riesgo país.
  • La disputa inició cuando Cavallo calificó a Caputo de 'trader' y pidió reglas claras. Milei contraatacó recordando medidas del 2001 y cuestionando la política económica del pasado.
  • Este enfrentamiento marca una ruptura técnica entre el Gobierno y su otrora referente económico, anticipando debates sobre la velocidad de la desregulación financiera en Argentina.
Resumen generado con IA

Después de las críticas que le hicieron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, Domingo Cavallo, salió a responder a través de una publicación en la red social X y defendió sus declaraciones sobre el rumbo económico del Gobierno.

“¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista?”, escribió el ex titular de la cartera econónomica en una nueva entrada de su blog personal, donde compartió el video de la entrevista concedida al periodista Maximiliano Montenegro, origen de la polémica con dirigentes libertarios.

“¡Yo creo que no la vio!”, afirmó el ex funcionario del menemismo al referirse a la reacción del actual jefe de Estado. Luego apuntó indirectamente contra Caputo: “Si es por el comentario que yo hice sobre cómo interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho”.

En la entrevista, Cavallo había sostenido que para bajar el riesgo país se debería liberar el mercado cambiario para las empresas y advirtió que solo en ese escenario podría evitarse una eventual corrida cambiaria. Además, definió a Caputo como un “trader”.

“Simplemente lo contrasté con la forma que Sturzenegger tiene de elaborar sus propuestas en materia de desregulación y el modo ‘trader’ del ministro de Economía”, explicó Cavallo en su publicación.

Según explicó, sus declaraciones buscaron insistir en la necesidad de establecer “reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero”. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en “una reforma monetaria que permita a todos los agentes económicos entender cómo se adoptan las decisiones en materia de políticas macroeconómicas”.

Al cierre del texto, Cavallo sostuvo: “Tan simple como eso. Algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía”. Y agregó: “Subo el video completo de la entrevista. Ojalá el presidente tenga la paciencia de mirarla. Pienso que le resultará útil”.

La respuesta de Milei

El presidente Milei también utilizó las redes sociales para responderle al exministro. En esa ocasión, citó una publicación de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, quien cuestionó los pronósticos de inflación de Cavallo.

“Lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas”, escribió Milei.

Más tarde, el mandatario cuestionó medidas impulsadas por Cavallo durante su gestión en Economía. “Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos durante 2001”, señaló.

También mencionó “la suba del IVA, el impuesto al cheque y la nacionalización de deuda privada”, y concluyó: “Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”.

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