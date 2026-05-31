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Feriados de junio 2026 en Argentina: cuándo son y cuántos fines de semana largos habrá

El sexto mes del año contará con dos feriados nacionales. Uno de ellos dará lugar a un fin de semana largo ideal para una escapada o descanso.

Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fines de semana largos quedan en 2026
Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fines de semana largos quedan en 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Argentina oficializó que junio de 2026 tendrá dos feriados nacionales (el 15 y el 20) y un único fin de semana largo para conmemorar a próceres patrios.
  • El feriado por Güemes se adelanta al lunes 15 de junio para generar un fin de semana de tres días, mientras que el del 20 de junio es inamovible por caer en sábado.
  • El cronograma oficial permitirá a los ciudadanos planificar actividades turísticas durante el único receso largo del mes, impactando positivamente en el sector recreativo.
Resumen generado con IA

Junio de 2026 tendrá dos feriados nacionales en Argentina, según el calendario oficial establecido por el Gobierno nacional. Ambos recuerdan a próceres fundamentales de la historia argentina y uno de ellos permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

El primer feriado del mes será el lunes 15 de junio, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha conmemorativa es el 17 de junio, al tratarse de un feriado trasladable se adelantará al lunes para favorecer el turismo y el descanso.

De esta manera, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo que comenzará el sábado 13 y se extenderá hasta el lunes 15 de junio inclusive.

Feriado del 20 de junio: Día de la Bandera

El segundo feriado nacional será el sábado 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina.

A diferencia del feriado de Güemes, esta jornada es inamovible, por lo que se mantendrá en su fecha original. Al caer en sábado, no generará un nuevo fin de semana largo para la mayoría de los trabajadores.

Calendario de feriados de junio 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera, feriado inamovible).

Un mes con una sola oportunidad para un fin de semana largo

Con este esquema, junio de 2026 tendrá una única oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo de tres días, gracias al traslado del feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes.

Quienes deseen planificar viajes, escapadas o actividades recreativas podrán aprovechar el descanso que se extenderá entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio.

Para consultar el cronograma completo de días festivos y no laborables del año, se recomienda revisar el Calendario Oficial de Feriados Nacionales publicado por el Gobierno argentino.

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