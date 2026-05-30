¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

Son dos los feriados nacionales establecidos en el calendario de junio. El primero de ellos y el que más incertidumbre genera es el del Día de la Bandera o conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. El 20 de junio será parte de un fin de semana, razón por la cual se consideró que podría trasladarse a un día de semana para aprovecharlo de mejor forma.