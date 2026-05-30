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¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

Junio tendrá dos feriados y uno de ellos formará parte de un fin de semana por lo que pasará desapercibido para muchos.

¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio
Foto: Faceco
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino confirmó que el feriado del 20 de junio por el Día de la Bandera es inamovible, por lo que se mantendrá el sábado y no se trasladará a un día de semana.
  • A diferencia del 20 de junio, el feriado del 17 de junio se trasladará al lunes 15 para crear un fin de semana largo, una medida habitual para regular el calendario turístico.
  • Esta decisión mantiene la previsibilidad del calendario laboral. En julio se aplicará un esquema similar con un feriado puente turístico para fomentar el consumo interno.
Resumen generado con IA

El calendario nacional tiene marcadas algunas efemérides hacia la mitad de junio. Pero la Jefatura del Gabinete de Ministros definió los feriados que serán trasladables y los inamovibles de todo el año. En este sentido, las efemérides del mes, como el 20 de junio, se ven afectadas por las disposiciones de Nación.

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Son dos los feriados nacionales establecidos en el calendario de junio. El primero de ellos y el que más incertidumbre genera es el del Día de la Bandera o conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. El 20 de junio será parte de un fin de semana, razón por la cual se consideró que podría trasladarse a un día de semana para aprovecharlo de mejor forma.

¿Se traslada el feriado del 20 de junio?

El calendario tiene determinados los feriados inamovibles, entre los que se encuentra el del Dia de la Bandera. El próximo 20 de junio será el tercer sábado del mes: para la mayoría de la población argentina, un día no hábil. Sin embargo, al ser inamovible, no podrá moverse a un día anterior o posterior como otras efemérides.

Así, el segundo feriado del mes quedará fijo el sábado 20 de junio. El primero, en cambio, sí será trasladado. De hecho, el Gabinete ya informó que se pasará para días anteriores. Se trata del 17 de junio, conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

La efemérides que conmemora al prócer y caudillo salteño quedó instaurada en el calendario el lunes 15. Por lo tanto, junio tendrá un fin de semana largo que incluirá el sábado 13, domingo 14 y lunes 15.

9 de julio: feriado inamovible

En julio se repetirá el caso del feriado inamovible. El único día extraordinario marcado en el calendario es el Día de la Independencia del 9 de julio. Pero este fue definido como no trasladable por el Gobierno.

Pese a coincidir con un día jueves, no será reprogramado para otro día por su carácter de inamovible. Sin embargo, Nación decidió agregar un día no laborable con fines turísticos el día siguiente, viernes 10. De esta manera, junio tendrá uno de los fines de semana extra largos del año. Empezará el jueves 9 y se extenderá al viernes 10, sábado 11 y domingo 12.

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