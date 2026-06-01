Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

El detalle de las localidades bonaerenses y el litoral

El resto de los distritos mencionados tendrán niebla en la totalidad de su extensión. En el caso de Buenos Aires, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Berisso, Ensenada, La Plata, el sector oriental de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo presentarán complicaciones. Asimismo, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y de Tandil, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita, el oeste de General Pueyrredón, el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y de Villarino, Puan, la zona baja de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, junto con Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería y el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos registrarán bancos persistentes que provocarán una reducción significativa de la visual.