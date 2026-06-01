Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta violeta para este lunes por densa niebla en siete provincias del centro y noreste del país, que afectará la visibilidad y el tránsito.
- El fenómeno se presenta como densas nubes al nivel del suelo en Buenos Aires, el Litoral y el norte. Ante el peligro vial, el SMN recomendó evitar o limitar los desplazamientos.
- Esta advertencia busca prevenir accidentes en rutas clave de la región. El impacto en el transporte y las actividades dependerá del cumplimiento de las normas de seguridad vial.
La alerta violeta marcará el ritmo del comienzo de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este lunes la permanencia de niebla y neblina que cubrirá a las distintas localidades del noreste y el centro del país. Este fenómeno implica la presencia de nubes al nivel del suelo, reduciendo considerablemente la visibilidad.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió por eventos meteorológicos que “pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social". En esta ocasión, la nubosidad cubrirá durante la mañana a la mayor parte de las provincias del este, lo que eleva la peligrosidad del tránsito principalmente en vehículo. La entidad climática recomendó evitar los desplazamientos.
Alcance del fenómeno y sectores más afectados
Esta situación ambiental estará presente en siete provincias, principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones donde cubrirá la mayor parte del territorio. Mientras que en Santa Fe, el panorama se limitará a la región oriental de norte a sur, siendo General Obligado, San Javier, Vera, Garay, La Capital, San Jerónimo, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo las más afectadas durante la mañana.
En Chaco, las localidades cubiertas por la bruma serán Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, mientras que en Formosa, Laishí, la capital, Pilagás, Pilcomayo y Pirané serán las zonas con mayor impacto.
El detalle de las localidades bonaerenses y el litoral
El resto de los distritos mencionados tendrán niebla en la totalidad de su extensión. En el caso de Buenos Aires, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Berisso, Ensenada, La Plata, el sector oriental de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo presentarán complicaciones. Asimismo, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y de Tandil, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita, el oeste de General Pueyrredón, el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y de Villarino, Puan, la zona baja de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, junto con Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería y el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos registrarán bancos persistentes que provocarán una reducción significativa de la visual.
En Entre Ríos, principalmente Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria, se repite el pronóstico. Lo mismo ocurrirá en Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, en la provincia de Santa Fe.
Por último en Misiones, Eldorado, Iguazú, la zona baja de General Manuel Belgrano y de Montecarlo, el norte de Guaraní, San Pedro, la zona alta de General Manuel Belgrano y de Montecarlo, Candelaria, Capital, Libertador General San Martín y San Ignacio serán los sectores que presenten visibilidad reducida.
Recomendaciones del SMN ante alerta violeta
Ante la severidad del caso, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:
1. Evitá circular.
2. Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
3. Encendé las luces bajas y las antiniebla.
4. Reducí la velocidad.
5. En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
6. Mantenete informado por las autoridades.