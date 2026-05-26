Ola polar: cuáles son las provincias que continuarán afectadas y hasta cuándo

La tendencia para la última semana de mayo demostró un repunte para varias provincias del país, que registraron heladas y hasta nevadas hace unos días. De acuerdo con los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), se espera un retorno progresivo a los valores medios históricos para el cierre de mayo. Las marcas térmicas en las provincias centrales y del norte comenzarán a acomodarse, disminuyendo el estrés térmico en los cultivos y la ganadería.