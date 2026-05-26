Ola polar: cuáles son las provincias que continuarán afectadas y hasta cuándo

Resumen para apurados
- La ola polar en Argentina cederá a fines de mayo por un bloqueo atmosférico, normalizando temperaturas en el centro y norte, mientras el sur sufrirá lluvias y nevadas.
- Tras registrar temperaturas bajo cero entre el 15 y 20 de mayo, la estabilidad meteorológica traerá escasez de lluvias en Córdoba y Santa Fe, y nevadas de 20 cm en Santa Cruz.
- La normalización del clima aliviará el estrés térmico en cultivos y ganadería del centro del país, mientras que el SMN mantiene alertas activas para el sur patagónico.
Durante la semana del 15 al 20, un ingreso de masa de aire frío provocó marcas térmicas cercanas y por debajo de los 0°C, pronóstico que las entidades climáticas advirtieron se revirtió en esta última semana en algunas provincias. Sin embargo, en otras localidades, el tiempo gélido se extenderá por un plazo más largo.
La tendencia para la última semana de mayo demostró un repunte para varias provincias del país, que registraron heladas y hasta nevadas hace unos días. De acuerdo con los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), se espera un retorno progresivo a los valores medios históricos para el cierre de mayo. Las marcas térmicas en las provincias centrales y del norte comenzarán a acomodarse, disminuyendo el estrés térmico en los cultivos y la ganadería.
Retroceso de la ola polar: estabilidad atmosférica y escasez de lluvias
La entidad climática también advirtió que no se registrarán “veranos” o anomalías térmicas de calor extremo. Más bien se tratará de un bloque atmosférico estable, caracterizado por una baja disponibilidad de humedad en superficie y la ausencia de frentes fríos activos en las localidades mencionadas. Las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y gran parte del territorio pampeano experimentarán lluvias marcadamente inferiores a las medias semanales históricas.
Sin embargo, algunas provincias excederán a este pronóstico. Mientras que buena parte del norte patagónico como Neuquén, Alto Valle, Viedma y Trelew registrarán máximas entre 16 y 20 °C, una tendencia de temperaturas moderadas que también se repetirá en ciudades cordilleranas como Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel (entre los 8 y 10°C), en Santa Cruz, el avance de un frente cálido provocará alteraciones como un período de aguanieve y lluvias engelantes.
Sorpresas climáticas en la Patagonia
Retiradas las condiciones de una ola polar, Santa Cruz experimentará otros desvíos como la llegada de una masa de aire templado, provocado por una profunda baja presión ubicada sobre el océano Pacífico. Este fenómeno avanzará hacia el sur del territorio aportando humedad y nubosidad a esa porción de la Patagonia. Se registrarán nevadas persistentes en la Cordillera, marcando hasta 20cm de precipitaciones y lluvia en las zonas bajas de una región que además está bajo alerta por el Servicio Meteorológico Nacional.
Las lluvias afectarán principalmente a Río Gallegos, El Calafate y áreas cercanas. En los sectores más bajos predominarán las lloviznas, mientras que en las zonas elevadas aparecerán episodios de aguanieve y nevadas débiles. Se tratará de la única franja de la Patagonia donde se esperan caídas de agua significativas durante esta primera parte de la semana, según explicaron desde el medio especializado Meteored.
El panorama meteorológico en el resto del país
Otras particularidades se detectarán en el noreste argentino, donde la circulación de humedad permitirá el desarrollo de algunas precipitaciones a medida que avance la semana. Sectores de Formosa, Chaco, Misiones y áreas cercanas podrían recibir acumulados moderados, aunque sin representar un cambio importante en el patrón seco predominante.
Este comportamiento mantiene un contraste regional entre el centro y gran parte del territorio nacional donde continuará el escenario de estabilidad y escasas lluvias, y el extremo norte y el sur del país que tendrá algo más de actividad, aunque concentrada y de alcance limitado.