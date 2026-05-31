Almirante Brown goleó a Famaillá y se subió a lo más alto de su zona en la Liga Tucumana

Resumen para apurados
- Almirante Brown goleó 3-0 a Famaillá este domingo en Lules para arrebatarle el liderazgo de la Zona D de la Liga Tucumana de fútbol.
- Con un doblete de Alejo Distaulo y un gol de Kevin Nicker, el local alcanzó los 18 puntos en una jornada que también registró victorias de Ateneo Parroquial y San Fernando.
- Este triunfo consolida a Almirante Brown en la cima de su grupo y recalienta la lucha por la clasificación en las próximas fechas del torneo provincial.
La pelea por la cima de la Zona D en la Liga Tucumana tuvo un capítulo determinante este domingo. En Lules, Almirante Brown hizo pesar la localía, dio una muestra de carácter y desbancó a Famaillá con un inapelable 3 a 0.
El "Marino" destrabó el partido gracias a la puntería de Alejo Distaulo, quien se despachó con un doblete, mientras que Kevin Nicker se encargó de sellar la goleada. Con este resultado, los de Lules alcanzaron las 18 unidades y miran a todos desde arriba, postergando justamente al "Fama" al rol de escolta.
Lluvia de goles en el mismo grupo
La jornada de la Zona D no dio tregua y estuvo cargada de festejos. Ateneo Parroquial no tuvo piedad y goleó 4 a 1 a Santa Lucía. La gran figura de la tarde fue Exequiel “Pollo” Narese, autor de dos tantos, secundado por los gritos de Gonzalo Reyes y Agustín Fernández. Cristian Adanto convirtió el único descuento para la visita.
Por su parte, San Fernando se hizo fuerte en su casa y derrotó por 2 a 1 a Bella Vista en el clásico. Los goles del triunfo llevaron las firmas de Bruno Díaz y Luis Parrado, en tanto que Andy Álvarez anotó para el "Gaucho".
Acción y realidades distintas en las otras zonas
La actividad dominguera de la Liga Tucumana se completó con atractivos encuentros en los demás grupos. Por la Zona B, en un partido cerrado y con pocas luces en las áreas, Argentinos del Norte y Sportivo Guzmán no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0.
En tanto, por la Zona C, San Lorenzo de Delfín Gallo festejó ante su gente al vencer por 2 a 1 a Lastenia. Ignacio Coronel y Elías Domínguez le dieron los tres puntos al local, mientras que Franco Álvarez marcó el descuento para la "Gloria".