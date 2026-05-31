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Almirante Brown goleó a Famaillá y se subió a lo más alto de su zona en la Liga Tucumana

El conjunto de Lules se impuso por un contundente 3-0 con un doblete de Alejo Distaulo y le arrebató la punta a su rival de turno. Repasá todos los resultados del domingo.

PUNTERO. Almirante Brown desbancó a Famaillá y mira a todos desde arriba.
PUNTERO. Almirante Brown desbancó a Famaillá y mira a todos desde arriba. Gentileza Esteban Pavón
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Almirante Brown goleó 3-0 a Famaillá este domingo en Lules para arrebatarle el liderazgo de la Zona D de la Liga Tucumana de fútbol.
  • Con un doblete de Alejo Distaulo y un gol de Kevin Nicker, el local alcanzó los 18 puntos en una jornada que también registró victorias de Ateneo Parroquial y San Fernando.
  • Este triunfo consolida a Almirante Brown en la cima de su grupo y recalienta la lucha por la clasificación en las próximas fechas del torneo provincial.
Resumen generado con IA

La pelea por la cima de la Zona D en la Liga Tucumana tuvo un capítulo determinante este domingo. En Lules, Almirante Brown hizo pesar la localía, dio una muestra de carácter y desbancó a Famaillá con un inapelable 3 a 0.

El "Marino" destrabó el partido gracias a la puntería de Alejo Distaulo, quien se despachó con un doblete, mientras que Kevin Nicker se encargó de sellar la goleada. Con este resultado, los de Lules alcanzaron las 18 unidades y miran a todos desde arriba, postergando justamente al "Fama" al rol de escolta.

DOBLETE. Alejo Distaulo, anotó dos goles y pasa por un gran momento en Almirante Brown. DOBLETE. Alejo Distaulo, anotó dos goles y pasa por un gran momento en Almirante Brown. Gentileza Esteban Pavón

Lluvia de goles en el mismo grupo

La jornada de la Zona D no dio tregua y estuvo cargada de festejos. Ateneo Parroquial no tuvo piedad y goleó 4 a 1 a Santa Lucía. La gran figura de la tarde fue Exequiel “Pollo” Narese, autor de dos tantos, secundado por los gritos de Gonzalo Reyes y Agustín Fernández. Cristian Adanto convirtió el único descuento para la visita.

Por su parte, San Fernando se hizo fuerte en su casa y derrotó por 2 a 1 a Bella Vista en el clásico. Los goles del triunfo llevaron las firmas de Bruno Díaz y Luis Parrado, en tanto que Andy Álvarez anotó para el "Gaucho".

Acción y realidades distintas en las otras zonas

La actividad dominguera de la Liga Tucumana se completó con atractivos encuentros en los demás grupos. Por la Zona B, en un partido cerrado y con pocas luces en las áreas, Argentinos del Norte y Sportivo Guzmán no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0.

En tanto, por la Zona C, San Lorenzo de Delfín Gallo festejó ante su gente al vencer por 2 a 1 a Lastenia. Ignacio Coronel y Elías Domínguez le dieron los tres puntos al local, mientras que Franco Álvarez marcó el descuento para la "Gloria".

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