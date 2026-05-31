Liga Tucumana: Unión Simoca ganó y es el nuevo líder en su zona

Resumen para apurados
- Unión Simoca venció 2-1 a Santa Rosa por la novena fecha y se convirtió en el nuevo líder de la Zona E de la Liga Tucumana de Fútbol tras alcanzar los 17 puntos.
- Con un doblete de Eduardo Rasguido, el club de Simoca venció a su rival y superó provisionalmente en la tabla a Ñuñorco y Concepción FC, que se enfrentarán este domingo.
- El liderazgo de la zona podría cambiar en el clásico del domingo, un duelo clave que además marcará los últimos partidos del histórico delantero Luis Miguel 'Pulga' Rodríguez.
Por la novena fecha, Unión Simoca derrotó a Santa Rosa por 2 a 1 y se convirtió en el nuevo líder de la zona E del torneo de la Liga Tucumana de Fútbol.
El conjunto "Merengue" tuvo como figura a Eduardo Rasguido, autor de un doblete que le permitió sumar tres puntos fundamentales en su lucha por la clasificación. Fernando Argañaraz descontó para Santa Rosa, que no pudo evitar una nueva caída.
Con esta victoria, Unión Simoca alcanzó los 17 puntos y quedó como único puntero. Detrás aparecen Ñuñorco, con 16 unidades, y Concepción FC, con 15, por lo que el liderazgo podría volver a cambiar de manos en las próximas horas.
Justamente, este domingo se disputará uno de los partidos más esperados de la fecha cuando los "Cuervos" reciban al "Tigre" de Monteros, desde las 21, en la Concepción. El clásico generó una enorme expectativa, por la trascendencia de los puntos en juego, y porque podría marcar uno de los últimos capítulos de Luis Miguel Rodríguez en el fútbol doméstico.
El experimentado delantero, símbolo del fútbol tucumano, sería protagonista de sus últimos juegos antes de su despedida definitiva. Según está previsto, el "Pulga" jugará el próximo 7 de junio en Monteros, frente a Unión Simoca, y una semana después, el 14 de junio, será homenajeado por Colón de Santa Fe, club en el que escribió algunas de las páginas más importantes de su carrera.
Más resultados
En otro de los encuentros de la zona E, Azucarera Argentina consiguió una valiosa victoria sobre Alto Verde por 2 a 0. El conjunto azucarero abrió el marcador gracias a un gol en contra de Rodrigo Roldán y liquidó el pleito por intermedio de Patricio Uribio. Con este resultado llegó a nueve unidades, mientras que Alto Verde quedó con siete.
Por el interzonal entre las zonas C y B, Atlético Concepción igualó 1 a 1 con Tucumán Central, en Banda del Río Salí. El equipo dirigido por Miguel Amaya se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo gracias a Ulises Medina y parecía encaminarse a una nueva victoria. Sin embargo, cuando el encuentro ingresaba en su tramo decisivo apareció Felipe Estrada para establecer la igualdad, a los 42 minutos del complemento.
Pese al empate, Atlético Concepción continúa al frente de la zona C, aunque ahora con una ventaja más reducida sobre sus perseguidores.
El que aprovechó la ocasión fue Garmendia FC, que derrotó con contundencia a Cruz Alta por 3 a 0 y se acomodó en la pelea por el liderazgo. Daniel Corbalán, Braian Valenzuela y Alejandro Coronel marcaron los goles de un triunfo que dejó al conjunto del este provincial con 15 puntos, apenas dos menos que los "Leones".
Programa de partidos del domingo
La novena fecha continuará este domingo con una extensa programación desde las 16. En la zona A jugarán All Boys y San José. Por la zona B se enfrentarán Argentinos del Norte y Sportivo Guzmán. En la zona C, San Lorenzo de Delfín Gallo recibirá a Lastenia.
La actividad seguirá en la zona D con los encuentros entre San Fernando y Bella Vista, Ateneo Parroquial y Santa Lucía FC, además en Lules Almirante Brown buscará sacarle el liderazgo a Famaillá. Por el interzonal se medirán San Pablo y Villa Mitre.
En la zona E, se jugará el clásico entre La Providencia y San Ramón. Mientras tanto, por la Zona F jugarán Deportivo Aguilares ante Deportivo Llorens, San Lorenzo de Santa Ana se medirá con Jorge Newbery y Santa Ana frente a Social Deportivo Graneros el líder e invicto con 22 puntos, siendo el mejor equipo del torneo.