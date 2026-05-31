Liga Tucumana: Unión Simoca ganó y es el nuevo líder en su zona

Justamente, este domingo se disputará uno de los partidos más esperados de la fecha cuando los "Cuervos" reciban al "Tigre" de Monteros, desde las 21, en la Concepción. El clásico generó una enorme expectativa, por la trascendencia de los puntos en juego, y porque podría marcar uno de los últimos capítulos de Luis Miguel Rodríguez en el fútbol doméstico.