Adorni, en la mira judicial: la jueza Capuchetti define si abre una nueva investigación

La jueza federal María Eugenia Capuchetti analiza si abre una nueva investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de una denuncia vinculada con la supuesta utilización de custodia oficial para su esposa, Bettina Angeletti.
El planteo fue realizado por el diputado nacional Rodolfo Tailhade durante la presentación de Adorni en Diputados. Allí, el legislador sostuvo que Angeletti contaría con custodia de la Policía Federal Argentina, incluso para actividades privadas.
Denuncia
Las declaraciones derivaron en una denuncia del Ministerio de Seguridad contra Tailhade por presunto espionaje ilegal. La cartera nacional consideró que el diputado pudo haber accedido de manera indebida a información sobre la vida privada del funcionario y su entorno familiar.
Ese expediente quedó bajo la órbita del fiscal Guillermo Marijuan y del juez Daniel Rafecas. Sin embargo, durante el trámite judicial surgió un nuevo eje vinculado específicamente a la eventual asignación de custodia oficial para la esposa de Adorni. La fiscal Paloma Ochoa entendió que ese punto debía investigarse de manera separada y sugirió remitir el caso a sorteo.