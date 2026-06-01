Adorni, en la mira judicial: la jueza Capuchetti define si abre una nueva investigación

Ese expediente quedó bajo la órbita del fiscal Guillermo Marijuan y del juez Daniel Rafecas. Sin embargo, durante el trámite judicial surgió un nuevo eje vinculado específicamente a la eventual asignación de custodia oficial para la esposa de Adorni. La fiscal Paloma Ochoa entendió que ese punto debía investigarse de manera separada y sugirió remitir el caso a sorteo.