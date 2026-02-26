Secciones
Libres del Sur se asienta en la mesa de conducción del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

El cuerpo parlamentario coloca a Gastón Gómez en la vicepresidencia segunda; Juri y Ortega se mantienen. La negociación para la sesión de hoy.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sesiona hoy para renovar la mesa de autoridades. El espacio Libres del Sur, que responde al ministro provincial Federico Masso, se instalará en la vicepresidencia segunda, hasta ahora ocupada por el radicalismo, mientras que la presidencia a cargo de Fernando Juri (PJ) y el lugar de Fuerza Republicana (FR) se mantienen. ¿Cómo se llevó adelante la negociación entre los bloques políticos?

El cuerpo parlamentario divide su representación en seis espacios, además de las tres vertientes radicales. Durante la actual gestión (y la anterior) la conducción estuvo liderada por Juri, y distintos bloques se repartieron las vicepresidencias. En 2024, la fórmula se completó con Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) en la primera y Ramiro Ortega (FR) en la segunda, y el año pasado este último escaló un lugar y Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical) ocupó el casillero siguiente.

Para este año ya estaba asegurada la alternancia en la vicepresidencia segunda, aunque sin un nombre definido. Unas primeras conversaciones apuntaban a renovarla con otro radical, mostrándose como alternativas Federico Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), José María Canelada o Gustavo Cobos (ambos del mismo bloque UCR). El primero habría respondido que sus aspiraciones estarían más alineadas con ocupar ese rol en 2027, año de gran peso electoral, mientras que el otro par habría sostenido que ocupar la mesa de conducción no se presentaba como un tema prioritario, estando dispuestos a aceptar lo que el curso de las negociaciones defina.

Así es como aparece el nombre de Gómez, de Libres del Sur, que responde al ministro de Desarrollo Social de la Provincia. De hecho, algunas interpretaciones apuntaban a que habría existido un llamado desde la Casa de Gobierno para que se considerara al discípulo de Masso en la discusión, aunque esa idea fue descartada por el oficialismo.

En cambio, desde el bloque mayoritario Peronismo de la Capital, encabezado por Ernesto Nagle, aseguran que la fórmula que se aprobará hoy en el recinto se obtuvo de una serie de diálogos internos, en buenos términos, y que Gómez representa un rol de liderazgo que le servirá a la mesa de conducción.

Elección democrática

En tanto, Juri se refirió a su lugar como presidente del cuerpo por los últimos siete años. “He escuchado algunas voces de algunos que dicen que por qué no hay alternancia en la presidencia del Concejo, cuestionándolo. Eso, en primer lugar, tendrían que preguntarles a los concejales; algo bien se estará haciendo. Y en segundo lugar, ¿qué es más democrático que todos los años los concejales se reúnan para elegir a las autoridades?”, manifestó, en entrevista con Buen Día Verano, de LG Play.

Además, el oficialista señaló que la conducción parlamentaria se renueva todos los años y que no es un rol asegurado. “Cuando asumo como concejal, no tengo cuatro años como presidente; yo tengo que revalidar mi título año a año. Y son los concejales los que eligen la mesa de conducción, así que habría que preguntarles a ellos”, insistió Juri.

El presidente del cuerpo se refirió también al trato que mantiene con la intendenta, Rossana Chahla, en la previa de su discurso por el 1 de marzo, inicio de sesiones ordinarias. “Tenemos un diálogo permanente. El domingo ella dará su mensaje de lo que hizo en 2025 y lo que propone para 2026, y nosotros desde el Concejo Deliberante vamos a seguir acompañando y dándole las herramientas necesarias para que lleve adelante su gestión. Naturalmente, hay veces que disentimos, pero en muchas oportunidades prima el diálogo”, resaltó.

Por el gasto, Juri cruzó a Catalán: el oficialista defendió el presupuesto del Concejo

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, le respondió a Lisandro Catalán luego de que el titular de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán lanzara duras críticas por el nivel de gasto político en la capital. “Esto es una expresión que se vincula con una campaña; creo que está adelantando la campaña política. A Lisandro Catalán, a quien conozco desde hace mucho tiempo, le pediría que las cuestiones políticas las dejemos para los tiempos políticos”, remarcó. Y agregó: “Le pediría que, ya que tiene tan buena relación con el Presidente, que se ocupe un poco de la deuda que tiene la Nación con la provincia, que entre PAMI, Anses y la obra pública asciende prácticamente a $200.000 millones”.

Baja en la edad de imputabilidad: Juri se mostró “absolutamente de acuerdo” con el proyecto

El líder del cuerpo parlamentario se refirió a los proyectos de ley que se debaten en el Congreso de la Nación. “Con respecto a lo de la edad de imputabilidad, tengo una posición muy clara: estoy totalmente de acuerdo, y lo digo como abogado. Sí creo que en cada caso habrá que hacer una evaluación psicológica para saber si quien comete el delito es realmente consciente de lo que está haciendo, de su gravedad, porque muchos sí lo son, a pesar de tener 14 o 15 años”, dijo Juri. Además, respaldó a las decisiones que toma el gobernador Osvaldo Jaldo a través del bloque Independencia en las Cámaras. “Yo entiendo lo difícil que es gobernar una provincia con un gobierno nacional de la oposición”, dijo.

