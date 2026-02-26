Libres del Sur se asienta en la mesa de conducción del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Baja en la edad de imputabilidad: Juri se mostró “absolutamente de acuerdo” con el proyecto

El líder del cuerpo parlamentario se refirió a los proyectos de ley que se debaten en el Congreso de la Nación. “Con respecto a lo de la edad de imputabilidad, tengo una posición muy clara: estoy totalmente de acuerdo, y lo digo como abogado. Sí creo que en cada caso habrá que hacer una evaluación psicológica para saber si quien comete el delito es realmente consciente de lo que está haciendo, de su gravedad, porque muchos sí lo son, a pesar de tener 14 o 15 años”, dijo Juri. Además, respaldó a las decisiones que toma el gobernador Osvaldo Jaldo a través del bloque Independencia en las Cámaras. “Yo entiendo lo difícil que es gobernar una provincia con un gobierno nacional de la oposición”, dijo.