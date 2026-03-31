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Ricky Martin y Tini relanzan el hit “Vuelve”
CAPTURA DE VIDEO. Ricky Martin, con Tini y Los Ángeles Azules. CAPTURA DE VIDEO. Ricky Martin, con Tini y Los Ángeles Azules.
Hace 4 Hs

Ricky Martin tiene ganado el sitio de figura central de la música latina global. Con una carrera que cruzó fronteras, el artista lideró rankings y empujó al pop latino a la escena internacional. A lo largo del tiempo, logró reinventarse sin perder identidad, consolidando un repertorio de éxitos, shows y canciones instaladas en la memoria colectiva. Su vigencia se sostiene y cada lanzamiento despierta expectativa en públicos diversos.

Ahora el ícono revive “Vuelve”, junto a Tini Stoessel y a Los Ángeles Azules, en una versión que combina nostalgia y actualidad. El tema, compuesto por Franco de Vita, deja la balada para adoptar un pulso de cumbia, más bailable, pero sin perder emoción.

Alistan un megaescenario para el show de Tini en Tucumán

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El videoclip ya se ubicó entre los más vistos en YouTube. Para Tini, la colaboración es un hito personal y artístico. La unión de estilos y generaciones construye un puente sonoro eficaz. Así, la reversión confirma que los clásicos no envejecen: se transforman y vuelven a emocionar. El relanzamiento refuerza el alcance de un catálogo histórico y renueva el vínculo con audiencias jóvenes, mientras mantiene el atractivo para quienes crecieron con el original, reafirmando su lugar en la cultura popular contemporánea.

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