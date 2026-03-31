Ricky Martin y Tini relanzan el hit “Vuelve”

Ricky Martin tiene ganado el sitio de figura central de la música latina global. Con una carrera que cruzó fronteras, el artista lideró rankings y empujó al pop latino a la escena internacional. A lo largo del tiempo, logró reinventarse sin perder identidad, consolidando un repertorio de éxitos, shows y canciones instaladas en la memoria colectiva. Su vigencia se sostiene y cada lanzamiento despierta expectativa en públicos diversos.
Ahora el ícono revive “Vuelve”, junto a Tini Stoessel y a Los Ángeles Azules, en una versión que combina nostalgia y actualidad. El tema, compuesto por Franco de Vita, deja la balada para adoptar un pulso de cumbia, más bailable, pero sin perder emoción.
El videoclip ya se ubicó entre los más vistos en YouTube. Para Tini, la colaboración es un hito personal y artístico. La unión de estilos y generaciones construye un puente sonoro eficaz. Así, la reversión confirma que los clásicos no envejecen: se transforman y vuelven a emocionar. El relanzamiento refuerza el alcance de un catálogo histórico y renueva el vínculo con audiencias jóvenes, mientras mantiene el atractivo para quienes crecieron con el original, reafirmando su lugar en la cultura popular contemporánea.