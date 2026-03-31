Ricky Martin y Tini relanzan el hit “Vuelve”

El videoclip ya se ubicó entre los más vistos en YouTube. Para Tini, la colaboración es un hito personal y artístico. La unión de estilos y generaciones construye un puente sonoro eficaz. Así, la reversión confirma que los clásicos no envejecen: se transforman y vuelven a emocionar. El relanzamiento refuerza el alcance de un catálogo histórico y renueva el vínculo con audiencias jóvenes, mientras mantiene el atractivo para quienes crecieron con el original, reafirmando su lugar en la cultura popular contemporánea.